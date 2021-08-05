Новая игра по «Южному парку» уже находится в ранней стадии разработки
Мэтт Стоун и Трей Паркер, бессменные идеологи скандального мультсериала «Южный парк», вовлечены в производство новой игры во вселенной. Эта радостная новость, но она меркнет на фоне объявленной сегодня сделки Стоуна и Паркера с ViacomCBS на 900 миллионов долларов.
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Известнейший творческий дуэт получил деньги не только на создание новых эпизодов сериала (он официально продлён до 30 сезона), но и 14 полнометражных фильмов по нему. Сегодняшняя сделка стала одной из крупнейшей в истории телевидения.
Что до игры по «Южному парку», то здесь всё намного более прозаично. Простите, но по ней толком-то и информации нет. Не назван ни издатель, ни разработчик. Скорее всего, дистрибуцией нового проекта Ubisoft заниматься не будет. Продажи Fractured but Whole оказались заметно ниже показателей дебютной Stick of Truth.
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Также хочется верить, что речь не идёт о мобильном проекте.
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