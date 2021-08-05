Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новая игра по «Южному парку» уже находится в ранней стадии разработки

Но ни студии-разработчика, ни издателя мы пока не знаем.
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке

Мэтт Стоун и Трей Паркер, бессменные идеологи скандального мультсериала «Южный парк», вовлечены в производство новой игры во вселенной. Эта радостная новость, но она меркнет на фоне объявленной сегодня сделки Стоуна и Паркера с ViacomCBS на 900 миллионов долларов.

реклама

анонсы и реклама
Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Известнейший творческий дуэт получил деньги не только на создание новых эпизодов сериала (он официально продлён до 30 сезона), но и 14 полнометражных фильмов по нему. Сегодняшняя сделка стала одной из крупнейшей в истории телевидения.

Что до игры по «Южному парку», то здесь всё намного более прозаично. Простите, но по ней толком-то и информации нет. Не назван ни издатель, ни разработчик. Скорее всего, дистрибуцией нового проекта Ubisoft заниматься не будет. Продажи Fractured but Whole оказались заметно ниже показателей дебютной Stick of Truth.

реклама

Также хочется верить, что речь не идёт о мобильном проекте.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

south park
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Новая игра по «Южному парку» уже находится в ранней стадии разработки
+
СМИ: Ремейк Dead Space выйдет в конце следующего года
2
Через месяц пользователи Windows 7 больше не смогут играть в Call of Duty Warzone, Black Ops Cold War и Modern Warfare
4
Resident Evil Village получит обновление, оптимизирующее производительность игры
2
В Far Cry 5 можно поиграть бесплатно до конца выходных
+
В России в три раза подешевели подписки на Twitch
+

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 57
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 40
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 24
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

20 утверждений-мифов о смартфонах, в которых уверены многие
59
Xeon E5-2678v3 – 12 ядерный конкурент «офисного» i3-10100F
129
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
31
Стоит ли покупать б/у видеокарту в разгар майнинг бума 2021
62
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Graphite
13
Битва игровых компьютеров: Core i7-7700K & GeForce GTX 1070 VS Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 56
19
Распродажа Back to School: скидки до 90% на Windows 10, MS Office и полезные утилиты

Сейчас обсуждают

Renegade1979
23:38
Твоя мамка была тупоголовая, когда пошла трахаться с соседом и ошиблась дверью, и её трахнул другой сосед. Впрочем ей было пофик с кем
Xeon E5-2678v3 – 12 ядерный конкурент «офисного» i3-10100F
VRoman
23:31
Или повышение температуры. А может и то и другое вместе
NVIDIA готовит новый ускоритель RTX A2000 с низкопрофильным дизайном
Garry Kramar
23:27
Обколятся своими редхетами, а потом в жопу е%утся..
Windows 10 уже в этом месяце начнёт блокировать «нежелательное ПО» по умолчанию
Garry Kramar
23:26
с 10 августа.. Вы Дирк Джентли?
Windows 10 уже в этом месяце начнёт блокировать «нежелательное ПО» по умолчанию
VRoman
23:26
Два слота - это двуслотовая. Это значение измеряется перпендикулярно профилю высоты.
NVIDIA готовит новый ускоритель RTX A2000 с низкопрофильным дизайном
Garry Kramar
23:25
Шутите? Да они озолотятся!!
Windows 10 уже в этом месяце начнёт блокировать «нежелательное ПО» по умолчанию
Vasily Dyuzhev
23:23
Будут сканировать только фотографии загруженные в iCloud. Пока только их...
Apple начнёт отслеживать фотографии на смартфонах пользователей с целью обнаружения преступлений
Ghostishoo
23:22
интел уже не знает как впарить свои "топопвые" процессоры. Заказывает дешевые статьи рассчитанные на школьников. Те кто приобрел 2011v3 нету смысла даже в "11 поколении"(если это можно назвать поколен...
Xeon E5-2678v3 – 12 ядерный конкурент «офисного» i3-10100F
Renegade1979
23:19
Это скорее аналог настройки Fidelity CAS в Киберпанке, там даже можно регулировать разрешения вручную, а в дровах Хуанга только поставить масштабирование до родного разрешения монитора, само исходное ...
Среди настроек в драйвере NVIDIA нашли упрощенный аналог AMD FSR
RISKWARE
23:19
СПГС
Отсылку к GTA VI нашли в Red Dead Redemption 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем