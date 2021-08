Мэтт Стоун и Трей Паркер, бессменные идеологи скандального мультсериала «Южный парк», вовлечены в производство новой игры во вселенной. Эта радостная новость, но она меркнет на фоне объявленной сегодня сделки Стоуна и Паркера с ViacomCBS на 900 миллионов долларов.

Известнейший творческий дуэт получил деньги не только на создание новых эпизодов сериала (он официально продлён до 30 сезона), но и 14 полнометражных фильмов по нему. Сегодняшняя сделка стала одной из крупнейшей в истории телевидения.

Что до игры по «Южному парку», то здесь всё намного более прозаично. Простите, но по ней толком-то и информации нет. Не назван ни издатель, ни разработчик. Скорее всего, дистрибуцией нового проекта Ubisoft заниматься не будет. Продажи Fractured but Whole оказались заметно ниже показателей дебютной Stick of Truth.

Также хочется верить, что речь не идёт о мобильном проекте.