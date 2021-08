Как известно, расширенная поддержка операционной системы Windows 7 закончилась ещё в начале 2020-го. С тех пор система не получает обновления, что автоматически приводит к понижению стойкости находящихся под её управлением компьютеров к различного рода вредоносным действиям. Activision посчитала, что риск работы на Windows 7 слишком велик, поэтому уже 7 сентября запретит компьютерам с этой ставшей культовой ОС запускать Call of Duty Black Ops Cold War, и 8 сентября — Call of Duty Modern Warfare и Call of Duty Warzone.

Как следствие, чтобы продолжать отстреливать оппонентов в этих играх, вам придётся обновить Windows до более современной. Activision рекомендует Windows 10.

Хотя выглядит данное заявление сурово, но важно понимать, что при всей своей культовости от распространённости Windows 7 на игровых компьютерах уже почти не осталось и следа. По статистике Steam за июль, эта морально устаревшая ОС установлена лишь на 5,73 % от всех геймерских компьютеров.