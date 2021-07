Режимы совместных прохождений пользуются заслуженной популярностью в самых разных играх: мало того, что вместе попросту веселее, так ещё в годы повальной самоизоляции это становится одним из немногих способов проведения досуга с друзьями. Разработчики официального ремастера Age of Empires II об этом прекрасно знают, поэтому на днях выпустили обновление, в составе которого и есть долгожданный кооператив.

Хочется верить, что со временем количество доступных в кооперативном прохождении миссий и кампаний будет расти, поскольку сейчас выбор невелик: вместе с другом/приятелем можно пройти только шесть одиночных кампаний по 5—6 миссий в каждой, а также пять отдельных исторических сражений.

Вместе с тем в обновлении числятся несколько изменений баланса отдельных цивилизаций, исправление вагона и маленькой тележки ошибок, а также введение Empire Wars в рейтинговый режим.

Стоит напомнить также, что в августе Age of Empires II Definitive Edition пополнится свежим аддоном Dawn of the Dukes, в состав которого войдут две новых цивилизации — чехи и поляки — вместе с тремя дополнительными сюжетными кампаниями.