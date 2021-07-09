В Age of Empires II Definitive Edition появился режим совместного прохождения кампаний
Режимы совместных прохождений пользуются заслуженной популярностью в самых разных играх: мало того, что вместе попросту веселее, так ещё в годы повальной самоизоляции это становится одним из немногих способов проведения досуга с друзьями. Разработчики официального ремастера Age of Empires II об этом прекрасно знают, поэтому на днях выпустили обновление, в составе которого и есть долгожданный кооператив.
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Хочется верить, что со временем количество доступных в кооперативном прохождении миссий и кампаний будет расти, поскольку сейчас выбор невелик: вместе с другом/приятелем можно пройти только шесть одиночных кампаний по 5—6 миссий в каждой, а также пять отдельных исторических сражений.
Вместе с тем в обновлении числятся несколько изменений баланса отдельных цивилизаций, исправление вагона и маленькой тележки ошибок, а также введение Empire Wars в рейтинговый режим.
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Стоит напомнить также, что в августе Age of Empires II Definitive Edition пополнится свежим аддоном Dawn of the Dukes, в состав которого войдут две новых цивилизации — чехи и поляки — вместе с тремя дополнительными сюжетными кампаниями.
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