Всего пара месяцев осталась до запуска кооперативного PvE-боевика Rainbow Six Extraction, поэтому резкая активность Ubisoft в деле предпродажной подготовки своего новенького проекта удивления не вызывает. В недавней беседе представителей Ubisoft с изданием The Loadout, например, вскрылась информация о том, что все персонажи-оперативники в «Эвакуации» (официальная локализация Extraction в России) будут позаимствованы из «Осады» (Rainbow Six Siege).

Как считает Ubisoft, в настоящее время различных оперативников из Rainbow Six Siege более чем достаточно, чтобы покрыть все геймплейные элементы и варианты, так что создавать новых оперативников для «Эвакуации» нет смысла. При этом Ubisoft не скрывает, что изначально планы по созданию новых оперативников существовали, но впоследствии от них было решено отказаться за ненадобностью.

При этом важно помнить, что сюжетно Rainbow Six Siege и Rainbow Six Extraction не связаны. События «Эвакуации» — это не более чем научно-фантастическая импровизация в знакомой вселенной.

Релиз Rainbow Six Extraction назначен на 16 сентября на всех актуальных платформах.