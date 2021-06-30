Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Кафе «Припять» — тема для нового трейлера Chernobylite

Мрачное.
+
Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
Необычная RTX 3080 со скидкой 130 000р
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты

Компания All in! Games совместно с The Farm 51 выпустили новый трейлер «выживастика» Chernobylite. Ролик посвятили маленькой, но очень примечательной локации из реальной Припяти — кафе с аналогичным названием.

реклама

анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080
3070 Ti дешевле 100 тр в Регарде
<b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b>
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Разработчики в представленном видеоматериале показали, как они бережно подошли к вопросу воссоздания простого, казалось бы, участка на карте. Все эти витражи, рисунки и мелкие детали — все сделано максимально аутентично. По легенде мира Chernobylite, когда-то в этом кафе бывал главный герой вместе с Татьяной — той загадочной женщине, которая красуется на постерах игры, и которая стала героиней недавнего ролика.

реклама

Chernobylite пока пребывает в раннем доступе Steam, но уже в скором времени состоится полноценный релиз проекта. Пока на страничке в магазине имеется 76% рейтинга на основании более 3 тысяч отзывов. Не самый выдающийся результат для игры с таким выигрышным сеттингом.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

the farm 51 chernobylite all in games
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Кафе «Припять» — тема для нового трейлера Chernobylite
+
Battlefield 2042 получит поддержку NVIDIA Reflex и DLSS
1
Неудачная Magic Legends так и не выйдет из «беты» — серверы игры закроются в октябре
+
Экс-руководитель BioWare Кейси Хадсон основал независимую студию Humanoid
1
Некстген-обновление для DOOM Eternal добавило рейтрейсинг для PS5 и Xbox Series, а на PC — ещё и DLSS
+
Официально: Remedy готовит сетевое ответвление Control под кодовым названием Condor
3

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
22 июня 2021 30
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 28
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26 июня 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
17
Турбины в кулеростроении или шум против комфорта
50
Что из себя представляет Оверклокинг сейчас, жив ли он и какова его популярность
125
Маленькое чудо на ASUS PRIME A520M-E: возвращение памяти
21
Обзор преобразователя из VGA в HDMI на AliExpress дешевле 5$
45
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
9
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mirage
7
11 причин, по которым после падения цен в 2021 году я куплю видеокарту Nvidia, а не AMD
6
Обзор моего игрового ноутбука Alienware M17 R4 (i7-10870H + RTX 3080 16GB)
10
Анализ доступности и цен видеокарт RTX 2000 и 3000 на AVITO на 29.06.2021
+

Сейчас обсуждают

OverLD
01:39
и будет процент установок новой форточки на уровне погрешности :D
Microsoft снизит требования к процессору для поддержки Windows 11
OverLD
01:36
а там точно буква R в конце ?
Официально: Remedy готовит сетевое ответвление Control под кодовым названием Condor
Дмитрий Внук
01:33
Так без лучей лучше
Doom Eternal получил трассировку лучей и DLSS
Дмитрий Внук
01:29
Гигабайт 3080 и 3090 тротлят. Замена прокладок. Или майнинг или гарантия.
Падение цен на видеокарты в РФ продолжается – GeForce RTX 3070 потеряла 129 000 рублей
Андрей Лавский
01:28
Хочу оставить свой отзыв как человек у которого она есть, я не знаю что там вы тестили по температурам, но разгонять ее реально страшно, в игровом режиме при жалкой температуре в комнате в той же варз...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X
Дмитрий Внук
01:25
Заглот остановись уже
За июнь из Эфириума выведено $257 млн
h2o
01:15
это быстрее 3070 и дешевле на 20к со всеми налогами https://www.computeruniverse.net/ru/p/90823753
Падение цен на видеокарты в РФ продолжается – GeForce RTX 3070 потеряла 129 000 рублей
JIUNn
01:11
Не бита не krashена даже не м-ась.
Падение цен на видеокарты в РФ продолжается – GeForce RTX 3070 потеряла 129 000 рублей
omoikane
01:06
Зачем амд автобернер если у них прямо в драйвере все есть ЛОЛ :D Причем в отличие от автобернера можно задать профили разгона под любое приложение. Скажем под рендер и игру разные.
11 причин, по которым после падения цен в 2021 году я куплю видеокарту Nvidia, а не AMD
stockclock
01:04
У меня валяется AMD Radeon HD 7770 1ГБ, теперь будет тащить )
Технология AMD FidelityFX Super Resolution работает на абсолютно любых видеокартах - HardwareUnboxed
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем