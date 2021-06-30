Кафе «Припять» — тема для нового трейлера Chernobylite
Компания All in! Games совместно с The Farm 51 выпустили новый трейлер «выживастика» Chernobylite. Ролик посвятили маленькой, но очень примечательной локации из реальной Припяти — кафе с аналогичным названием.
реклама
Разработчики в представленном видеоматериале показали, как они бережно подошли к вопросу воссоздания простого, казалось бы, участка на карте. Все эти витражи, рисунки и мелкие детали — все сделано максимально аутентично. По легенде мира Chernobylite, когда-то в этом кафе бывал главный герой вместе с Татьяной — той загадочной женщине, которая красуется на постерах игры, и которая стала героиней недавнего ролика.
реклама
Chernobylite пока пребывает в раннем доступе Steam, но уже в скором времени состоится полноценный релиз проекта. Пока на страничке в магазине имеется 76% рейтинга на основании более 3 тысяч отзывов. Не самый выдающийся результат для игры с таким выигрышным сеттингом.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила