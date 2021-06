Компания All in! Games совместно с The Farm 51 выпустили новый трейлер «выживастика» Chernobylite. Ролик посвятили маленькой, но очень примечательной локации из реальной Припяти — кафе с аналогичным названием.

реклама

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 3070 Ti дешевле 100 тр в Регарде <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Разработчики в представленном видеоматериале показали, как они бережно подошли к вопросу воссоздания простого, казалось бы, участка на карте. Все эти витражи, рисунки и мелкие детали — все сделано максимально аутентично. По легенде мира Chernobylite, когда-то в этом кафе бывал главный герой вместе с Татьяной — той загадочной женщине, которая красуется на постерах игры, и которая стала героиней недавнего ролика.

реклама

Chernobylite пока пребывает в раннем доступе Steam, но уже в скором времени состоится полноценный релиз проекта. Пока на страничке в магазине имеется 76% рейтинга на основании более 3 тысяч отзывов. Не самый выдающийся результат для игры с таким выигрышным сеттингом.