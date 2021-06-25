«Ведьмак: Старый мир» за сутки установил рекорд предзаказов среди краудфандинговых проектов в России
Издательство GaGa Games открыло вчера, 24 июня 2021 года, предварительные заказы на русскую версию игры «Ведьмак: Старый мир». Речь, как вы понимаете, идёт о настольной игре в знаменитой вселенной. Вскоре (в первый же день) после объявления об открытии предзаказов был установлен рекорд по сборам среди краудфандинговых проектов. Так, за первые сутки «настолку» предзаказали 2941 человек, проект был профинансирован, соответственно, на 64 миллиона рублей.
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«Ведьмак: Старый мир» является полностью переведённой на русский язык настольной игрой The Witcher: Old World. Изначально данный проект разрабатывался силами CD Projekt RED и издательством Go On Board. Релиз намечен на лето будущего года.
А теперь перейдём к самому важному — к ценам. За стандартное издание «Старого мира» просят 7990 рублей, а наиболее полная версия обойдётся аж в 27 990 рублей. В такое издание войдут три дополнения и специальные аксессуары.
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Если вас настольная версия «Ведьмака» заинтересовала, то даём маленькую справку. Данная игра рассчитана на группу от двух до пяти человек. Каждому игроку выдают на поруки молодого ведьмака, для которого сразу нужно выбрать одну из пяти школ: Грифона, Кота, Змеи, Волка и Медведя. Здешний геймплей будет сводиться к путешествиям по огромной карте, сражениями с мерзкими чудищами, выполнением контрактов и прочими вещами.
Про развитие любовных линий (тоже ведь визитная карточка серии) пока ничего не известно, но мы сообщим вам подробности. Если что.
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