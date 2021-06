Несколько часов назад Gearbox применила к Borderlands 3 обещанное обновление, главным пунктом которого стало внедрение поддержки кроссплея. Функция позволит игрокам на PC (Steam и Epic Games Store), Stadia, Xbox One и Xbox Series играть вместе. Как видите, в списке отсутствуют консоли PlayStation, однако это известие не является неприятным сюрпризом: о том, что некий «издатель» попросил не включать консоли Sony в режим кроссплея в Borderlands 3, нам известно ещё с конца мая.

Параллельно в Borderlands 3 стартовало событие под заумным и слишком длинным названием The Revengence of Revenge of the Cartels, а также поднялся максимальный уровень персонажей.

Borderlands 3 вышла в сентябре 2019 года и получила высокие оценки как критиков, так и простых игроков.