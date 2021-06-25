Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Borderlands 3 заработал кроссплей на PC, Xbox и Stadia

PlayStation в пролёте, но это не сюрприз.
+
-80 000р на RTX 3070 Gigabyte
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде
RTX 3060 - цена снижена на порядок в Ситилинке

Несколько часов назад Gearbox применила к Borderlands 3 обещанное обновление, главным пунктом которого стало внедрение поддержки кроссплея. Функция позволит игрокам на PC (Steam и Epic Games Store), Stadia, Xbox One и Xbox Series играть вместе. Как видите, в списке отсутствуют консоли PlayStation, однако это известие не является неприятным сюрпризом: о том, что некий «издатель» попросил не включать консоли Sony в режим кроссплея в Borderlands 3, нам известно ещё с конца мая.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 за копейки в XPERT.RU - смотри цену
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
<b>3070 Ti в Compeo уже дешевле 100 000р</b>
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле 100 000р
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
RTX 3080 по самой низкой цене в XPERT.RU
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Параллельно в Borderlands 3 стартовало событие под заумным и слишком длинным названием The Revengence of Revenge of the Cartels, а также поднялся максимальный уровень персонажей.

Borderlands 3 вышла в сентябре 2019 года и получила высокие оценки как критиков, так и простых игроков.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

gearbox software borderlands 3
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Borderlands 3 заработал кроссплей на PC, Xbox и Stadia
+
Rainbow Six Siege и Extraction не повредят друг другу, считает Ubisoft
1
Разработчики Star Citizen рассказали о крупном обновлении 3.14
4
Фил Спенсер уверен, что Playground Games справится с новой Fable
+
Ubisoft удалила воссозданные энтузиастом в редакторе карт Far Cry 5 уровни из GoldenEye 007
3
Глава Epic Games убеждён, что Google Play отчаянно нуждается в конкуренте
1

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 43
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
22 июня 2021 30
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 26
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
12 июня 2021 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 популярных утилит и программ, которыми мы перестали пользоваться за последние 10 лет
138
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
26
Мои впечатления от перехода на 32-дюймовый монитор — почему это лучший апгрейд за много лет
111
Владельцам ферм посвящается - крипто-кризис и пути выхода из ситуации
81
Переходник из Китая M2 PCI-E для NVMe SSD - обзор и практическое применение
38
Изучаем, на что способен "гиперпень" в современных играх и неигровом ПО
16
Обзор комплекта из беспроводной клавиатуры и мышки Genius Smart KM-8200
1
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
+
Репортаж с презентации ноутбуков и настольных ПК ASUS для бизнеса (III квартал 2021 года)
2

Сейчас обсуждают

Kasyan
15:46
А вот и ты!
В сети Эфира стартовал тест снижающего доход майнеров апдейта EIP-1559 - сроки запуска и подробности
Дмитрий Внук
15:42
Через год скидка будет 350к на 3080 и 300к на 3070
Российские цены на лучшие майнерские модели GeForce RTX 3070 снижаются – скидки стартуют с 80 000 р
Pslx Xzt
15:42
А может он порохобот?
В Steam введут ограничения по смене региона
Pslx Xzt
15:41
Рашка - посёлок городского типа в Сербии. Там запрещена украинская литература?
В Steam введут ограничения по смене региона
Renegade1979
15:41
Кто тебе клоуну сказал шо он украинец? То скорее всего бот ольгенский, кругом срет про это, даже на украинских оверах. Специально чтоб другие боты типа тебя воскудахтали.
В Steam введут ограничения по смене региона
izlom1992
15:41
Сейчас бы про здравость ума говорить и предлагать VA
Мои впечатления от перехода на 32-дюймовый монитор — почему это лучший апгрейд за много лет
Игорь Бурцев
15:39
Ну скинули это громко сказано, скорее правильнее будет снижается или нормализуется
Видеокарты GeForce RTX 3070 подешевели на 50% за неделю
ахахах
15:35
да основная масса людей комп для игр и собирает.Какие игры полегче,какие потяжелее-но суть всё равно та же
Microsoft повысила системные требования новой ОС Windows 11, сделав её несовместимой со старыми ПК
Александр Дубовик
15:35
720 будет для этого телика не в нативном разрешении, это даже дети знают
Мои впечатления от перехода на 32-дюймовый монитор — почему это лучший апгрейд за много лет
Игорь Бурцев
15:35
Если срань криптовалютная упадет ещё на несколько процентов то и по 1000р начнут, хотя кому этот Авито с его барыгами усрался(в части видях) лучше уж за бугром взять, даже с учётом налогов и то дешевл...
В результате 5-кратного падения цен на Chia Coin жёсткие диски в РФ подешевели в 2 раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем