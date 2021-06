По всей видимости, Ubisoft решила всерьёз взяться за развитие и предпродажную подготовку игр франшизы Far Cry. Благодаря утечке, которая явно просочилась в Сеть случайно за несколько часов до старта мероприятия Ubisoft Forward в рамках E3 2021, нам стало известно содержание сезонного пропуска (абонемента) к Far Cry 6.

Судя по всему, в состав пропуска войдут дополнения, главными героями которых станут колоритные антагонисты предыдущих частей серии: Ваас (Far Cry 3), Пэйган Мин (Far Cry 4) и Иосиф Сид (Far Cry 5). Все трое в той или иной степени стали любимчиками среди фанатов Far Cry.

Никаких подробностей пока, естественно, нет, но можно предположить, что нас ждёт какое-то свойственное франшизе безумие в хорошем смысле этого слова. Официально обо всём станет известно сегодня в 22:00 — именно тогда начнётся Ubisoft Forward.