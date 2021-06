В прошлом году Activision отказалась от традиции «весенних» анонсов новых игр серии Call of Duty для того, чтобы промежуток между анонсом и релизом был более сжатым. Технически это означает, что издательство может анонсировать новый проект в серии в любой момент между летом и серединой—концом осени, и наиболее логичным вариантом выглядит E3 2021, которая стартует уже в конце этой недели.

Но наиболее логичный вариант не всегда означает самый выгодный и приемлемый для издательства. Как стало известно журналистам издания Video Games Chronicle (далее VGC), Activision приберегла анонс новой Call of Duty для соответствующего тематического события «внутри» королевской битвы Warzone ближе к концу лета, как это произошло в прошлом году с Call of Duty Black Ops Cold War.

Согласно источникам издания VGC, новинка носит подзаголовок Vanguard, а её события развернутся во времена Второй мировой войны, то есть, серия Call of Duty возвращается к истокам. Разработку возглавляет коллектив Sledgehammer Games, который отметился работой над Call of Duty WWII в том же сеттинге, однако в целом в производстве игры участвуют все связанные с франшизой Call of Duty студии Activision.

Как передают журналисты, в Call of Duty Vanguard будут представлены как сюжетная кампания, так и сетевой режим и любимый многими режим с зомби. В кампании предстоит побывать как в европейском, так и в тихоокеанском театрах военных действий.