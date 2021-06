Меньше полутора недель остаётся до старта главного игрового события июня — E3 2021 — и игровые издатели потихоньку готовятся к нему, попутно приглашая зрителей на просмотр своих трансляций. Ubisoft примет участие в E3 2021 в рамках ставшего для компании уже традиционным шоу Ubisoft Forward, и сегодня стало известно, какой перечень игр ждёт своего показа вечером в субботу, 12 июня.

Самое главное — Ubisoft наконец-то покажет свой таинственный проект из вселенной Rainbow Six, который ранее носил подзаголовок Quarantine. Как теперь называется игра, пока не сообщается, но, по слухам и утечкам, подзаголовок сменили на Parasite, дабы не создавать ненужных ассоциаций с текущей пандемией.

Также Ubisoft подготовила к показу Far Cry 6, планирует рассказать о будущих обновлениях к For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Siege, Assassin’s Creed Valhalla и для других своих многочисленных проектов.

Трансляция начнётся 12 июня в 21:00 — параллельно со стартом пре-шоу. Основная часть Ubisoft Forward стартует часом позже.