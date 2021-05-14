Как известно, в экшене Returnal отсутствует система сохранений. С точки зрения игрового процесса это объясняется тем фактом, что игра повествует о застрявшей во временной петле главной героине, и каждое её повторное возвращение в игровой мир либо полностью, либо частично его преображает.

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Всё бы ничего, данное решение можно понять и простить принять, если бы не одно «но». Порой игроки могут потратить на прохождение сегмента игры полчаса, час, а иногда и того больше, и нелепо погибнув посреди столь времязатратного процесса — как минимум досадно, а как максимум вызывает желание удалить игру, что в любом претендующим на статус развлекательного проекте попросту недопустимо. Игроки с самого момента релиза просят разработчиков внедрить в проект систему сохранений хоть в каком-нибудь виде, и сотрудники студии готовы пойти им навстречу.

В настоящее время студия Housemarque активно работает над решением задачи, однако пока не выработала конкретного рабочего варианта, поэтому пока не стремится ничего анонсировать. Как поясняют разработчики, разные люди ждут от них разных решений, поэтому лучше будет объявить уже о результате.

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Returnal вышла в свет в конце апреля и получила в основном положительные отзывы как профессиональных критиков, так и простых игроков.