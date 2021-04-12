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Авторы This is the Police из минской студии Weappy получили $1,4 млн инвестиций

Деньги потратят на разработку новых проектов.
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Разработчики из минской студии Weappy, известные по проектам This is the Police, This is the Police 2, а также их тактического ответвления Rebel Corps, сейчас трудятся над новыми играми. И, похоже, с точки зрения бюджета у них всё будет многократно лучше, чем у проектов-предшественников. Как стало известно из недавней публикации инвестиционной компании GEM Capital, объём вложений в Weappy составил $1,4 млн.

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Деньги пойдут на обеспечение запуска нового проекта Weappy, а также на разработку их новой неанонсированной игры. Инвестиций оказалось достаточно, чтобы расширить команду разработчиков и выделить из них два коллектива, которые будут трудиться сразу над двумя играми параллельно.

Что касается разрабатываемых игр, то никакой связи с обеспечившими Weappy известность «полицейскими» проектами у них не будет. Новые идеи, новые механики, новые истории.

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Авторы This is the Police из минской студии Weappy получили $1,4 млн инвестиций
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