Разработчики из минской студии Weappy, известные по проектам This is the Police, This is the Police 2, а также их тактического ответвления Rebel Corps, сейчас трудятся над новыми играми. И, похоже, с точки зрения бюджета у них всё будет многократно лучше, чем у проектов-предшественников. Как стало известно из недавней публикации инвестиционной компании GEM Capital, объём вложений в Weappy составил $1,4 млн.

Деньги пойдут на обеспечение запуска нового проекта Weappy, а также на разработку их новой неанонсированной игры. Инвестиций оказалось достаточно, чтобы расширить команду разработчиков и выделить из них два коллектива, которые будут трудиться сразу над двумя играми параллельно.

Что касается разрабатываемых игр, то никакой связи с обеспечившими Weappy известность «полицейскими» проектами у них не будет. Новые идеи, новые механики, новые истории.