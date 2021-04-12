Nintendo повысила цены на игры в России
Компания Nintendo без особого предупреждения повысила цены на игры в своём цифровом магазине eShop для жителей России. Большинство проектов, которые ранее продавались за 4499 рублей, теперь стоят 5399 рублей. К таким играм относятся: Monster Hunter: Rise, Mario Kart 8 Deluxe, Luigi's Mansion 3, Animal Crossing: New Horizons,Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Super Mario Odyssey и другие.
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Есть ещё флагманский проект The Legend of Zelda: Breath of the Wild — так вот, он теперь стоит 6299 рублей (раньше за него просили только 5249 рублей).
С чем связано повышение цен — догадаться несложно. Здесь можно упомянуть курс рубля, эпидемию Covid-19 и ещё какие-нибудь очевидные вещи. Ну, вы всё понимаете. Также нужно понимать, что никто цены назад «откатывать» не будет — такие вещи работают только в одну сторону.
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