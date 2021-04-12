Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Nintendo повысила цены на игры в России

Теперь за топовые проекты просят 6299 рублей.
+
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
RTX 3080 по минимальной цене в Ситилинке
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз

Компания Nintendo без особого предупреждения повысила цены на игры в своём цифровом магазине eShop для жителей России. Большинство проектов, которые ранее продавались за 4499 рублей, теперь стоят 5399 рублей. К таким играм относятся: Monster Hunter: Rise, Mario Kart 8 Deluxe, Luigi's Mansion 3, Animal Crossing: New Horizons,Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Super Mario Odyssey и другие.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 - куча разных в XPERT.RU по топ ценам
RX 6700 кардинально дешевле в XPERT.RU
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
RTX 3090 - цены пошли вниз
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Есть ещё флагманский проект The Legend of Zelda: Breath of the Wild — так вот, он теперь стоит 6299 рублей (раньше за него просили только 5249 рублей).

С чем связано повышение цен — догадаться несложно. Здесь можно упомянуть курс рубля, эпидемию Covid-19 и ещё какие-нибудь очевидные вещи. Ну, вы всё понимаете. Также нужно понимать, что никто цены назад «откатывать» не будет — такие вещи работают только в одну сторону.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nintendo
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Nintendo повысила цены на игры в России
+
Outriders и It Takes Two сохранили свои лидерские позиции в недельном чарте продаж Steam
+
Microsoft не намерена торопиться с выпуском Perfect Dark, Fable, Everwild и других эксклюзивов
2
Слух: Resident Evil 9 станет последней «номерной» частью серии
16
Xbox Game Pass, по слухам, может появиться в Steam
1
Авторы Age of Empires заявили, что «не забыли» об Age of Mythology
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 295
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 70
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
30 марта 2021 310
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 22
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
1 апреля 2021 47

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестируем процессор Intel Core i5-11400
70
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
22
Еnemy Front: CryEngine не панацея от провала игры
8
Обзор FIFA Online 4 на закрытом бета-тестировании
2
Возникающие проблемы при эксплуатации систем водяного охлаждения и их возможные последствия
1

Сейчас обсуждают

Ivan
07:36
да да, успехов, продать танкистам осенью твои 1060 по двадцатке
Хешрейт сети Ethereum превысил 550 TH/s - армия новичков обвалила общую доходность майнинга
Kasyan
07:36
Молодец заработал!
У цифрового рубля могут возникнуть проблемы, ведь всего 14% жителей РФ планируют им пользоваться
Катерина Стец
07:35
Да не будут ничего оптимизировать,специалистов нет таких уже. Просто комп графику будут резать до консольного говна
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Ivan
07:35
увольте меня от своих бессознательных паттернов
Хешрейт сети Ethereum превысил 550 TH/s - армия новичков обвалила общую доходность майнинга
Kasyan
07:34
Педалик не чурка он еврей!
У цифрового рубля могут возникнуть проблемы, ведь всего 14% жителей РФ планируют им пользоваться
Kasyan
07:30
Ку-ку епта, сейчас не 2017 год, обнови методичку! По данным Минфина США на февраль 2021 года, у России американских гособлигаций на 6,011 миллиарда долларов! https://ria.ru/20210224/gosdolg-1598377217...
У цифрового рубля могут возникнуть проблемы, ведь всего 14% жителей РФ планируют им пользоваться
Gnl_Sturn
07:29
Эти же люди подняли вой из-за камеры в RE2R, когда даже разрабы фанатского ремейка отказались от статичной камеры, лол. Зато "фанатам"-ретроградам нравится бездарнейшая вторичная поделка RE:Zero, в ко...
Слух: Resident Evil 9 станет последней «номерной» частью серии
Олег Кукурузин
07:29
Microsoft работает над решением проблем со звуком в Chrome и YouTube
Михаил
07:28
Тут видимо большинство майнит эфир. Наверное почти все видеокарты на эфире. Эфир уже скинул 570 RX 4 гигабайтные. Завтра не хватит и 8 гигабайтных карт С эфира щас повыкинули все 4 гиговые карты, ну д...
Хешрейт сети Ethereum превысил 550 TH/s - армия новичков обвалила общую доходность майнинга
Ivan
07:27
Да да, производитель хочет противостоять майнерам-спит и видит, как не обидеть геймеров, ведь 1$ геймера равен 3$ майнера при покупке, такая чушь написана, капиталиста только прибыль волнует, а не кто...
В сети появились фотографии первой видеокарты от Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем