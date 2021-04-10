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Outriders попала в тройку самых популярных игр Xbox благодаря Game Pass

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Релиз сетевого экшена Outriders прошёл достаточно неровно: наблюдаются проблемы с серверами, да и сами разработчики не совсем оперативно реагируют на возникающие проблемы с игрой. Но проект, при всех ошибках первых дней после релиза, пользуется стабильной популярностью как на PC, так и на консолях. Если верить последней информации о самых популярных играх для консолей Xbox, то Outriders занимает уверенное третье место в США, Британии, Франции и Бразилии. Этот проект опережают только Fortnite и Call of Duty: Warzone.

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Сотрудники People Can Fly утверждают, что основные проблемы со стабильностью работы Outriders связаны с тем, что никто не ожидал такого наплыва игроков. И вот здесь речь, как мы правильно поняли, идёт именно о версии игры для Xbox. Ведь в том же Steam у Outriders в «пике» наблюдалось не более 130 тысяч игроков. Причина популярности шутера на Xbox довольно очевидна: бесплатный доступ для всех подписчиков Xbox Game Pass.

Осмелимся предположить, что разработчики других сетевых проектов станут теперь присматриваться более внимательно — инициатива Фила Спенсера работает, это трудно не заметить.

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