Outriders попала в тройку самых популярных игр Xbox благодаря Game Pass
Релиз сетевого экшена Outriders прошёл достаточно неровно: наблюдаются проблемы с серверами, да и сами разработчики не совсем оперативно реагируют на возникающие проблемы с игрой. Но проект, при всех ошибках первых дней после релиза, пользуется стабильной популярностью как на PC, так и на консолях. Если верить последней информации о самых популярных играх для консолей Xbox, то Outriders занимает уверенное третье место в США, Британии, Франции и Бразилии. Этот проект опережают только Fortnite и Call of Duty: Warzone.
реклама
Сотрудники People Can Fly утверждают, что основные проблемы со стабильностью работы Outriders связаны с тем, что никто не ожидал такого наплыва игроков. И вот здесь речь, как мы правильно поняли, идёт именно о версии игры для Xbox. Ведь в том же Steam у Outriders в «пике» наблюдалось не более 130 тысяч игроков. Причина популярности шутера на Xbox довольно очевидна: бесплатный доступ для всех подписчиков Xbox Game Pass.
реклама
Outriders is sending a very strong message how high engagement can be launching a AAA game Day 1 on Game Pass— Benji-Sales (@BenjiSales) April 8, 2021
Currently
#3 Most Played Xbox game US
#3 Most played Xbox game UK
#2 Most Played Xbox Game Australia
#3 Most Played Xbox Game France
#3 Most Played Xbox Game Brazil
Etc pic.twitter.com/jQq5faRRvD
Осмелимся предположить, что разработчики других сетевых проектов станут теперь присматриваться более внимательно — инициатива Фила Спенсера работает, это трудно не заметить.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила