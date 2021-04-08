На следующей неделе в Epic Games Store подарят сразу три проекта
Epic Games продолжает еженедельно снабжать пользователей своего магазина подарочными играми, но на третий год столь большой щедрости уже становится заметно, что запасы, если не прибегать к повторным раздачам, иссякают. Игры в магазине по-прежнему раздают хорошие, но последние несколько недель — очень слабо известные.
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На этой неделе в Epic Games Store можно забрать приключение 3 out of 10 Season Two, а вот на следующей неделе игроки могут рассчитывать сразу на тройной подарок. С 15 апреля в магазине можно будет забрать подарочные копии Deponia The Complete Journey, Ken Follett’s The Pillars of the Earth и The First Three.
Осыпать игроков подарками словно из рога изобилия Epic Games намеревается как минимум до конца этого календарного года.
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