Epic Games продолжает еженедельно снабжать пользователей своего магазина подарочными играми, но на третий год столь большой щедрости уже становится заметно, что запасы, если не прибегать к повторным раздачам, иссякают. Игры в магазине по-прежнему раздают хорошие, но последние несколько недель — очень слабо известные.

На этой неделе в Epic Games Store можно забрать приключение 3 out of 10 Season Two, а вот на следующей неделе игроки могут рассчитывать сразу на тройной подарок. С 15 апреля в магазине можно будет забрать подарочные копии Deponia The Complete Journey, Ken Follett’s The Pillars of the Earth и The First Three.

Осыпать игроков подарками словно из рога изобилия Epic Games намеревается как минимум до конца этого календарного года.