Права на киберпанковый экшен Ghostrunner теперь принадлежат издательству 505 Games
Успешные проекты иногда выставляются на продажу, дабы впоследствии данная интеллектуальная собственность использовалась уже новыми владельцами в своих следующих проектах. Аналогичная участь постигла и прошлогодний киберпанковый боевик с элементами паркура Ghostrunner. Как сообщило сегодня польское издательство All In Games, права на франшизу, а также на использованные в игре технологические решения были проданы компании 505 Games за пять миллионов евро.
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Стоит отметить, что All In Games и 505 Games выступали в качестве равноправных издателей Ghostrunner, но теперь итальянская компания остаётся единоличным владельцем и издателем проекта и дальнейших игр по его мотивам. Если таковые, конечно будут. Примечательно, что All In Games сохраняет право на получение доли с продаж уже выпущенной Ghostrunner, поскольку это было оговорено в предыдущих договорах и соглашениях.
Напомним, что Ghostrunner продемонстрировал успешный старт и в первый же день отбил все расходы на своё производство. Игра повествует о кибернетическом воине, сражающимся за свободу и справедливость в киберпанковом городе-башне.
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