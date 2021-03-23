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Авторы нашумевшего шутера Six Days in Fallujah про войну в Ираке впервые показали его актуальный геймплей

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Авторы экшена Six Days in Fallujah, повторный анонс которого случился спустя 12 лет после первоначального, выпустили парочку интересных видеоматериалов. С их помощью мы можем впервые ознакомиться с реальным геймплеем экшена, путь к релизу у которого затянулся на неприлично долгое время.

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Действие Six Days in Fallujah происходит во время войны в Ираке, всё основано на реальных событиях, имевших место с 8 по 13 ноября 2014 года. Заинтересованные могут узнать подробнее об этой операции, например, в «Википедии» — там же можно прочитать о применении американскими войсками белого фосфора в качестве зажигательного/химического оружия. Интересно будет узнать, хватит ли у разработчиков смелости и воли отобразить этот момент в игре должным образом, без предвзятостей и вранья.

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Первое видео Six Days in Fallujah демонстрирует разные аспекты геймплея. Нам показывают уличные перестрелки с раздачей команд напарникам. Каждый уровень в этой игре будет генерироваться процедурно — по мнению авторов, это долго положительно сказаться на атмосферности, ведь реальным солдатам приходилось воевать на незнакомой местности.

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Второе видео — это дневник разработчиков, в нём подробно рассказывается о той самой процедурной генерации уровней. Представители Highwire Games, которые занимаются сейчас доводкой Six Days in Fallujah, рассказали о созданной ими технологии Procedural Architecture. Она позволяет в автоматическом режиме возводить на карте не только отдельные здания, но и их интерьеры. Релиз Six Days in Fallujah должен случиться до конца этого года на PC и консолях.

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