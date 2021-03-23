Team17 издаст тактический шутер Ready or Not и выпустит его в Steam
Несколько лет назад студия Void Interactive анонсировала свой тактический боевик Ready or Not, идейным вдохновителем для которого явно послужила серия SWAT. С тех пор практически полная тишина, из-за чего большинство игроков уже успели позабыть о существовании данного проекта. Но сегодня авторы напомнили о себе и о Ready or Not.
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Итак, разработчикам удалось найти издателя для своего проекта. Им станет компания Team17, хорошо известная как издатель игр серии Worms про боевых червячков, а также симуляторов побега The Escapists. Сопутствующий оглашению партнёрства трейлер с кадрами игрового процесса прилагается.
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Напомним, что Ready or Not представляет собой тактический шутер с упором на реалистичность происходящего: игрокам нужно тщательно продумывать план действий, чтобы выполнить поставленную задачу и ничего/никого не повредив. Например, не застрелив случайно заложника, которого, вообще-то, надо спасти. Игрокам доступен обширный арсенал вооружения и специального инвентаря, а также возможность играть в одиночку, совместно с друзьями или же друг против друга в режиме PvP.
Ready or Not сначала выйдет на PC по программе раннего доступа в Steam, но когда это случится, пока не уточняется. Ждали несколько лет, подождём и ещё — не горит.
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