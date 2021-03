Недавно на просторах Microsoft Store появилась страничка сборника Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy. На тот момент страничка представляла собой лишь заглушку с кратким описанием, и вот, сегодня, несколько дней спустя, в магазине появилась возможность купить сборник. К Microsoft Store присоединился и PlayStation Store, однако в его российской версии Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy пока недоступна.

В обоих магазинах сборник предлагается по цене в $49,99, однако до второго апреля на него распространяется 60-процентная скидка, благодаря которой ценник обретает уже минимально вменяемый вид в $19,99.

Скорее всего, начало продаж сборника сейчас — это фальстарт, поскольку Square Enix должна была рассказать о нём сегодня вечером в рамках своего получасового мероприятия, посвящённого будущему своих популярных (и не очень) франшиз.

Напомним, в состав Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy входят три приквела, повествующих о становлении Лары Крофт как Расхитительницы Гробниц: Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration Edition, а также Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition.