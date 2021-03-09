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ZeniMax Media/Bethesda официально стала частью Microsoft — некоторые игры компании будут эксклюзивами PC и Xbox

Теперь Bethesda и многие другие именитые коллективы официально стали частью софтверного гиганта.
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Сделки между крупными компаниями отличаются от покупок овощей на рынке, поэтому процесс может затягиваться на несколько месяцев: руководствам надо согласовать условия, а также получить согласие от экономических регуляторов. Microsoft объявила о покупке ZeniMax Media (родительская компания Bethesda Softworks) в сентябре прошлого года, и вот, только сегодня соответствующую сделку удалось официально назвать завершённой, о чём обе компании поспешили сообщить в своих новостных лентах и социальных сетях.

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Таким образом, с сегодняшнего дня состав Xbox Game Studios пополнился девятью «новыми» коллективами, среди которых Bethesda Game Studios, id Software, MachineGames, Arkane Studios, Tango Gameworks, ZeniMax Online и другие. Как следствие, теперь Microsoft через своих новых подопечных владеет франшизами The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, The Evil Within, Wolfenstein и многими другими. Приобретение без преувеличений можно назвать колоссальным; да и сделка обошлась Microsoft в умопомрачительные $7,5 млрд.

Что касается студий, то их внутренний распорядок не изменится: они продолжат работать над тем, над чем работали, и в том же формате. Между тем глава Xbox Фил Спенсер подтвердил ранее утекавшую в Сеть информацию и уточнил, что некоторые игры ZeniMax/Bethesda будут выходить в качестве эксклюзивов PC и Xbox. Также на этой неделе многие игры компании появятся в составе подписки Xbox Game Pass.

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