В Microsoft Store появилась страница сборника Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy
По всей видимости, совсем скоро состоится анонс сборника Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy — соответствующая страничка появилась не где-то там на форуме или в Twitter очередного «инсайдера», а в официальном магазине Microsoft. Первое изображение сборника прилагается.
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Согласно описанию, в состав сборника войдёт вся трилогия игр-приквелов про Лару Крофт: Rise of the Tomb Raider (с набором предзаказа «Альфа-хищница»), Tomb Raider Definitive Edition и Shadow of the Tomb Raider (с сезонным абонементом и материалами окончательного издания».
Если верить страничке в Microsoft Store, а не верить ей повода нет, то сборник появится в продаже 17 марта. Теперь остаётся ждать официального анонса, который явно не заставит себя долго ждать.
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