По всей видимости, совсем скоро состоится анонс сборника Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy — соответствующая страничка появилась не где-то там на форуме или в Twitter очередного «инсайдера», а в официальном магазине Microsoft. Первое изображение сборника прилагается.

Согласно описанию, в состав сборника войдёт вся трилогия игр-приквелов про Лару Крофт: Rise of the Tomb Raider (с набором предзаказа «Альфа-хищница»), Tomb Raider Definitive Edition и Shadow of the Tomb Raider (с сезонным абонементом и материалами окончательного издания».

Если верить страничке в Microsoft Store, а не верить ей повода нет, то сборник появится в продаже 17 марта. Теперь остаётся ждать официального анонса, который явно не заставит себя долго ждать.