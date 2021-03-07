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В Microsoft Store появилась страница сборника Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy

В него войдёт трилогия приквелов про Лару.
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По всей видимости, совсем скоро состоится анонс сборника Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy — соответствующая страничка появилась не где-то там на форуме или в Twitter очередного «инсайдера», а в официальном магазине Microsoft. Первое изображение сборника прилагается.

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Согласно описанию, в состав сборника войдёт вся трилогия игр-приквелов про Лару Крофт: Rise of the Tomb Raider (с набором предзаказа «Альфа-хищница»), Tomb Raider Definitive Edition и Shadow of the Tomb Raider (с сезонным абонементом и материалами окончательного издания».

Если верить страничке в Microsoft Store, а не верить ей повода нет, то сборник появится в продаже 17 марта. Теперь остаётся ждать официального анонса, который явно не заставит себя долго ждать.

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square enix crystal dynamics tomb raider rise of the tomb raider shadow of the tomb raider
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