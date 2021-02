Руководитель студии Hazelight и по совместительству любимец публики Юсеф Фарес в своём официальном Twitter сообщил о том, что новый проект компании — кооперативная игра It Takes Two — отправилась в печать, или, как это событие принято называть в игровой промышленности, «ушла на золото».

В теории, это означает, что It Takes Two уже готова, мелкие ошибки, если таковые будут найдены, исправят в патче первого дня, ну а дата релиза уже «высечена в камне». Но на практике прецеденты, когда релизы проектов откладывали после отправки в печать, случались: совсем недавний пример — Cyberpunk 2077.

Напомним, что в It Takes Two нам с товарищем предстоит принять роли двух игрушек-кукол и найти выход из волшебного мира. Примечателен тот факт, что как и в случае с A Way Out, приобрести игру достаточно одному пользователю — второй сможет играть с ним бесплатно по приглашению.

Релиз назначен на 26 марта на всех актуальных платформах.