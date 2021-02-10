В следующем году выйдет настольная игра The Witcher Old World
CD Projekt RED совместно с Go on Board анонсировали настольную игру The Witcher Old World, дизайнером которой станет автор «настолок» Titans и Valhalla Лукаш Возняк. Несмотря на то, что анонс состоялся сегодня, релиз состоится лишь через четырнадцать месяцев — в начале апреля 2022-го. Более того, средства на проект будут собирать посредством Kickstarter, кампания на котором стартует в мае этого года.
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События The Witcher Old World разворачиваются задолго до истории Геральта из Ривии. Игра рассчитана на 2–5 участников, которым предстоит принять роли молодых, совсем недавно закончивших обучение ведьмаков из пяти соперничающих ведьмачьих школ. В процессе игрокам предстоит путешествовать по Континенту, брать контракты и сражаться с монстрами. Не исключаются и конфликты между собой.
Из локализаций пока заявлены только английская и польская. Возможно, в будущем появятся и другие локализации; это уже будет зависеть от спроса.
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