The Division 2 при переходе на PS5 стала выглядеть хуже, чем на PS4 Pro
Сетевой экшен The Division 2 на прошлой неделе получил специальные обновления для консолей нового поколения. Речь здесь идёт не об отдельных версиях, а только об улучшениях для игры, которую будут запускать через обратную совместимость. В любом случае, переход на Xbox Series X и PlayStation 5 прошёл не совсем гладко, особенно это актуально для консоли от Sony.
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Игроки на PS5 заметили, что в их версии The Division 2 пропали некоторые эффекты графики, вроде объёмного тумана и SSR-отражений. Подтвердить опасения геймеров вызвалась Digital Foundry, которая провела детальный анализ некстген-версий игры. Специалисты подтвердили, что на PlayStation 5 у The Division 2 отсутствует часть эффектов, которые есть не только на обеих консолях Xbox Series и Xbox One, но и на PlayStation 4 Pro. Остаётся предположить, что мы имеем дело с обычным багом, а не «урезкой» возможностей движка ради оптимизации.
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Ещё один неприятный момент — долгие загрузки. На консоли PlayStation 5 они неоправданно долгие, разница с Xbox Series X|S просто огромная. Так, на Series X игра загружается за 5 секунд, тогда как на PS5 всё может затянуться до 15 секунд — то есть, в три раза дольше.
Если говорить о приятных вещах, то на PS5 наблюдается самый стабильный «фреймрейт», клиент игры практически всегда выдаёт 60 fps, тогда как на Xbox Series случаются обидные просадки до 52 fps. На всех трёх консолях используется динамическое разрешение, для каждой консоли диапазон установлен разный:
- Xbox Series S — 900p-1080p;
- PlayStation 5 — 1080p-1890p;
- Xbox Series X — 1800-2160p.
Остаётся дождаться того момента, когда Ubisoft отреагирует на ситуацию с выводимой картинкой The Division 2 для PlayStation 5 и поправит недоработки.
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