Компания Nacon в своём официальном Twitter сообщила о том, что «сформировала братство» с Daedalic Entertainment, целью которого станет издание перспективного (на бумаге) проекта The Lord of the Rings Gollum. Вдобавок Nacon уточнила, что The Lord of the Rings Gollum всё-таки выйдет в 2022 году, а не в конце 2021-го, как предполагалось раньше. Причём, свежеиспечённый издатель не уточняет, когда именно в 2022 году следует ждать игру.

реклама

анонсы и реклама RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой RTX 2070 Super - цена супер <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Напомним, что в The Lord of the Rings Gollum мы увидим происходившие в Средиземье события глазами, как нетрудно догадаться, Голлума. Поскольку персонаж сам по себе «дохлый», в игре в основном придётся рассчитывать на скрытное перемещение и смекалку.

Среди целевых платформ для игры заявлены PC и все актуальные консоли, включая даже гибридную консоль Nintendo Switch.