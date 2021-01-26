Nacon издаст The Lord of the Rings Gollum
Компания Nacon в своём официальном Twitter сообщила о том, что «сформировала братство» с Daedalic Entertainment, целью которого станет издание перспективного (на бумаге) проекта The Lord of the Rings Gollum. Вдобавок Nacon уточнила, что The Lord of the Rings Gollum всё-таки выйдет в 2022 году, а не в конце 2021-го, как предполагалось раньше. Причём, свежеиспечённый издатель не уточняет, когда именно в 2022 году следует ждать игру.
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Напомним, что в The Lord of the Rings Gollum мы увидим происходившие в Средиземье события глазами, как нетрудно догадаться, Голлума. Поскольку персонаж сам по себе «дохлый», в игре в основном придётся рассчитывать на скрытное перемещение и смекалку.
Среди целевых платформ для игры заявлены PC и все актуальные консоли, включая даже гибридную консоль Nintendo Switch.
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