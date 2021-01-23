Симулятор выживания Journey to the Savage Planet готовится выйти в Steam после годового размещения в EGS
Симулятор выживания Journey to the Savage Planet целый год значился в эксклюзивах цифрового магазина Epic Games Store, а теперь готовится обосноваться в Steam. Игра выходит в магазине Valve уже 28 января, она уже получила там собственную страничку. На момент написания этих строк у Journey to the Savage Planet ещё нет цены в Steam, но мы знаем, что в EGS за неё просят 649 рублей. Соответственно, предзаказать проект тоже нельзя, но в этом и особой нужды нет.
реклама
Для Journey to the Savage Planet ранее выходило дополнение Hot Garbage, но пока не совсем понятно, будет ли оно одновременно выпущено с оригинальной игрой в Steam. Напомним, у данного симулятора выживания имеются вполне хорошие оценки от критиков. На агрегаторе рецензий Metacritic у игры есть 76 баллов из 100 возможных на основании 26 рецензий. Изучить собранные на Opencritic обзоры критиков тоже будет полезно.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила