Симулятор выживания Journey to the Savage Planet целый год значился в эксклюзивах цифрового магазина Epic Games Store, а теперь готовится обосноваться в Steam. Игра выходит в магазине Valve уже 28 января, она уже получила там собственную страничку. На момент написания этих строк у Journey to the Savage Planet ещё нет цены в Steam, но мы знаем, что в EGS за неё просят 649 рублей. Соответственно, предзаказать проект тоже нельзя, но в этом и особой нужды нет.

Для Journey to the Savage Planet ранее выходило дополнение Hot Garbage, но пока не совсем понятно, будет ли оно одновременно выпущено с оригинальной игрой в Steam. Напомним, у данного симулятора выживания имеются вполне хорошие оценки от критиков. На агрегаторе рецензий Metacritic у игры есть 76 баллов из 100 возможных на основании 26 рецензий. Изучить собранные на Opencritic обзоры критиков тоже будет полезно.