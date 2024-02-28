Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Remedy выкупила все права на успешную франшизу Control
Теперь студия сама будет решать, превращать проект в серию или нет, и если да, то как.

реклама

Проект Control стал для студии Remedy если не прорывным, то как минимум очень успешным: в плане постановки, игрового процесса и сюжетной линии эта игра стала в своё время для многих геймеров большим открытием. Правами на франшизу Control и всё, что с ней связано, владело издательство 505 Games, но сегодня Remedy сообщила о выкупе всех прав за семнадцать миллионов долларов.

реклама

В распоряжении Remedy отныне все права на Control, сетевое ответвление Condor, а также полноценное продолжение. Всё это ещё только готовится к релизу, и неизвестно, когда мы сможем увидеть хотя бы намёки на то, что работа в отношении данных проектов ведётся, но сам факт того, что финны будут самостоятельно решать, как поступать со своими творениями, это позитивный момент, хотя, конечно, 505 Games примечательна тем, что не вмешивается в дела студий и не указывает, что и как им делать.

Согласно договорённости, издательские права на Control останутся за 505 Games вплоть до 31 декабря текущего года.

Напомним, что Remedy работает над полноценным продолжением Control, о чём сообщила в 2022 году. Пока что никакой информации о данном проекта нет: его даже формально не анонсировали, а просто объявили о факте начала работы.

#remedy #control #505 games
+
Написать комментарий (0)
В Epic Games Store раздают бесплатную копию киберпанк-боевика Ghostrunner
Студия GamesVoice опубликовала видеоролик с примером будущей русской локализации Alan Wake 2
Хардкорный слэшер Ghostrunner 2 полностью окупился уже через неделю после релиза
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
65
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
141
Assetto Corsa Competizione: краткий обзор настоящего игрового автосимулятора
9
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
24
Снижаем шум вентиляторов компьютера своими руками - руководство для чайников
14
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
47
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
9
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
6
7 самых продаваемых видеокарт февраля 2024г с лучшим соотношением между ценой и производительностью
6
Министр обороны Франции рассказал о том, как ПВО России предупредила французский АВАКС
3

Сейчас обсуждают

Dce
20:58
Поддерживаю американцев в данном вопросе! Зачем кучу денег на аренду студии и компьютерную графику тратить, чуть поснимали и хватит. Один хрен разоблачители покадрово просмотрят и продемонстрируют все...
Американский лунный модуль "Одиссей" опрокинулся на Луне на бок и прекратит сегодня свою работу
Максим Коровин
20:57
Бред какой то. В такое даже слабо верится, но не удивлюсь если это правла
Intel подтверждает выпуск 288-ядерных ЦП Sierra Forest в этом году и Granite Rapids-D в следующем
Дарья Мазунина
20:57
Купил за 3060 12гб 24к вроде, для меня топ за свои деньги. Да и вообще 3060 на 12 именно по моему лучший варик на долгосрочную перспективу
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
Максим
20:54
Согласен, 4060 это полный шлак и трата денег. Лучше на 4070 подкопить,если очень нужно
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
Чато- -Бот
20:52
Орловку наши уже дочищают от каклов, а из Тоненького всукам теперь драпать только по полям, где грязь и говны. Бегите, свынки, бегите.
ВС РФ взяли под контроль важную развязку в посёлке Орловка
Dce
20:51
Экий вы любитель военной науки - так можно дойти до вопросов, типа, а зачем штурмовать хорошо укреплённые позиции в лоб, если можно с Сумской области зайти (сейчас) - а в начале СВО вообще можно было ...
Беларусь объясняет размещение ядерного оружия ответом на милитаризацию Европы
coth
20:50
KFA2 4060 стоит всего на пару тыс дороже...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
Максим
20:50
Какой год-2?Смысл переплачивать кучу бабок,когда 3060 все вытягивает и будет вытягивать ближайшие года 3
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
Rn In
20:49
Отличное навязывание услуг по приобретению трафика "поддерживать рабочее состояние хоста даже при превышении лимита". Я лично сомневаюсь, что они обнулят. Ставь лайк, если не обнулят, ставь дизлайк, ...
После DDoS-атаки владелец сайта получил счёт на $100 000 за трафик
Макс Дашков
20:49
Для меня это не плохой вариант. Заменить в материнке Ryzen 3 1200... А после только переход на АМ5...
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем