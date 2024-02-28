Теперь студия сама будет решать, превращать проект в серию или нет, и если да, то как.

Проект Control стал для студии Remedy если не прорывным, то как минимум очень успешным: в плане постановки, игрового процесса и сюжетной линии эта игра стала в своё время для многих геймеров большим открытием. Правами на франшизу Control и всё, что с ней связано, владело издательство 505 Games, но сегодня Remedy сообщила о выкупе всех прав за семнадцать миллионов долларов.

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В распоряжении Remedy отныне все права на Control, сетевое ответвление Condor, а также полноценное продолжение. Всё это ещё только готовится к релизу, и неизвестно, когда мы сможем увидеть хотя бы намёки на то, что работа в отношении данных проектов ведётся, но сам факт того, что финны будут самостоятельно решать, как поступать со своими творениями, это позитивный момент, хотя, конечно, 505 Games примечательна тем, что не вмешивается в дела студий и не указывает, что и как им делать.

Согласно договорённости, издательские права на Control останутся за 505 Games вплоть до 31 декабря текущего года.

Напомним, что Remedy работает над полноценным продолжением Control, о чём сообщила в 2022 году. Пока что никакой информации о данном проекта нет: его даже формально не анонсировали, а просто объявили о факте начала работы.