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Company of Heroes 2 cпустя 7 лет после релиза получила обновление для 64-битных систем

С — значит своевременность.
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Разработчики из Relic Entertainment нежданно-негаданно выпустили для своей стратегии в реальном времени Company of Heroes 2 значимое обновление, которое внедряет в игру поддержку 64-разрядных систем. Company of Heroes 2 вышла летом 2013 года, поэтому не совсем ясно, почему разработчики спохватились именно сейчас. С другой стороны, учитывая, что Company of Heroes 2 неоднократно дарили на бесплатных раздачах, обновление можно с натяжкой назвать полезным и своевременным.

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Как пишут разработчики, обновление позволит увеличить стабильность и производительность игры для большинства пользователей. Стоит отметить, что, по статистике Steam, более 95 % игроков пользуются именно 64-разрядными версиями операционных систем. Однако в том случае, если вы по каким-то причинам всё ещё предпочитаете 32-разрядные системы, то разработчики сохранят их поддержку в Company of Heroes 2; придётся лишь сменить соответствующий параметр в настройках загрузки в Steam.

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