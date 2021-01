Разработчики из Relic Entertainment нежданно-негаданно выпустили для своей стратегии в реальном времени Company of Heroes 2 значимое обновление, которое внедряет в игру поддержку 64-разрядных систем. Company of Heroes 2 вышла летом 2013 года, поэтому не совсем ясно, почему разработчики спохватились именно сейчас. С другой стороны, учитывая, что Company of Heroes 2 неоднократно дарили на бесплатных раздачах, обновление можно с натяжкой назвать полезным и своевременным.

реклама

анонсы и реклама RTX 3090 дороже 250 тр RTX 3070 в продаже - цена тебя удивит RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Вдвое упала цена на 4Tb IBM Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Как пишут разработчики, обновление позволит увеличить стабильность и производительность игры для большинства пользователей. Стоит отметить, что, по статистике Steam, более 95 % игроков пользуются именно 64-разрядными версиями операционных систем. Однако в том случае, если вы по каким-то причинам всё ещё предпочитаете 32-разрядные системы, то разработчики сохранят их поддержку в Company of Heroes 2; придётся лишь сменить соответствующий параметр в настройках загрузки в Steam.