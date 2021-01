Аналитики из компании Sensor Tower опубликовали детальный отчёт о тратах пользователей в мобильных приложениях в 2020 году. Финальные цифры получилось очень внушительные, да и рост по сравнению с прошлым годом имеется. Так, за год пользователи мобильных устройств «спустили» на внутренние покупки в приложениях более 111 миллиардов долларов, рост по сравнению с прошлым годом составил 30%.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга <b>RX 6900XT Asrock кардинально дешевле чем везде</b> RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать Новая 6800XT Sapphire дороже 100 000р - смотри цену Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Если разделять по мобильным экосистемам, то получается, что владельцы устройств на базе iOS потратили $72,3 миллиарда, а на Android пришлось только $38,6 миллиарда. Если рассматривать самые прибыльные приложения 2020 года, то никакого удивления этот список у вас не вызовет.

реклама

На первом месте ожидаемо оказался TikTok — это приложение также стало самым загружаемым. Вторым по прибыльности оказался YouTube, а на третье место вырвался Tinder (тот самый, про случайные знакомства и бешеные «свайпы» влево-вправо).

реклама

реклама

В App Store список самых прибыльных приложений во многом коррелируется с общим по обеим платформам. А вот в Google Play всё обстоит иначе. На первом месте там Google one, а дальше идёт Disney+.

Теперь рассмотрим ситуацию с играми для мобильных устройств, сначала поговорим про заработки. Всего мобильные игры заработали $79,5 миллиарда: $47,6 на iOS и $31,9 на Android. Больше всего денег своим создателям принесла PUBG Mobile, на втором месте оказалась Arena of Valor, на третьем — Pokemon GO. А вот по загрузкам наиболее популярными оказались: Among Us, Garena Free Fire и Subway Suffers.

Резюмируя данные отчётов аналитической компании Sensor Tower, важно помнить, что в прошедшем году очень сильное влияние на рынок оказала пандемия: люди стали больше тратить денег на игры и прочиq цифровой контент.