В 2020 году пользователи iOS и Android потратили более $111 миллиардов на покупки в приложениях и играх
Аналитики из компании Sensor Tower опубликовали детальный отчёт о тратах пользователей в мобильных приложениях в 2020 году. Финальные цифры получилось очень внушительные, да и рост по сравнению с прошлым годом имеется. Так, за год пользователи мобильных устройств «спустили» на внутренние покупки в приложениях более 111 миллиардов долларов, рост по сравнению с прошлым годом составил 30%.
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Если разделять по мобильным экосистемам, то получается, что владельцы устройств на базе iOS потратили $72,3 миллиарда, а на Android пришлось только $38,6 миллиарда. Если рассматривать самые прибыльные приложения 2020 года, то никакого удивления этот список у вас не вызовет.
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На первом месте ожидаемо оказался TikTok — это приложение также стало самым загружаемым. Вторым по прибыльности оказался YouTube, а на третье место вырвался Tinder (тот самый, про случайные знакомства и бешеные «свайпы» влево-вправо).
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В App Store список самых прибыльных приложений во многом коррелируется с общим по обеим платформам. А вот в Google Play всё обстоит иначе. На первом месте там Google one, а дальше идёт Disney+.
Теперь рассмотрим ситуацию с играми для мобильных устройств, сначала поговорим про заработки. Всего мобильные игры заработали $79,5 миллиарда: $47,6 на iOS и $31,9 на Android. Больше всего денег своим создателям принесла PUBG Mobile, на втором месте оказалась Arena of Valor, на третьем — Pokemon GO. А вот по загрузкам наиболее популярными оказались: Among Us, Garena Free Fire и Subway Suffers.
Резюмируя данные отчётов аналитической компании Sensor Tower, важно помнить, что в прошедшем году очень сильное влияние на рынок оказала пандемия: люди стали больше тратить денег на игры и прочиq цифровой контент.
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