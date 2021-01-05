Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В 2020 году пользователи iOS и Android потратили более $111 миллиардов на покупки в приложениях и играх

Что на 30% выше, чем в прошлом году.
2
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
RTX 3070 - цена упала еще
Еще одна 3070 с большой скидкой

Аналитики из компании Sensor Tower опубликовали детальный отчёт о тратах пользователей в мобильных приложениях в 2020 году. Финальные цифры получилось очень внушительные, да и рост по сравнению с прошлым годом имеется. Так, за год пользователи мобильных устройств «спустили» на внутренние покупки в приложениях более 111 миллиардов долларов, рост по сравнению с прошлым годом составил 30%.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций
Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
<b>RX 6900XT Asrock кардинально дешевле чем везде</b>
RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке
<b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать
Новая 6800XT Sapphire дороже 100 000р - смотри цену
Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Если разделять по мобильным экосистемам, то получается, что владельцы устройств на базе iOS потратили $72,3 миллиарда, а на Android пришлось только $38,6 миллиарда. Если рассматривать самые прибыльные приложения 2020 года, то никакого удивления этот список у вас не вызовет.

реклама

На первом месте ожидаемо оказался TikTok — это приложение также стало самым загружаемым. Вторым по прибыльности оказался YouTube, а на третье место вырвался Tinder (тот самый, про случайные знакомства и бешеные «свайпы» влево-вправо).

реклама

реклама

В App Store список самых прибыльных приложений во многом коррелируется с общим по обеим платформам. А вот в Google Play всё обстоит иначе. На первом месте там Google one, а дальше идёт Disney+.

Теперь рассмотрим ситуацию с играми для мобильных устройств, сначала поговорим про заработки. Всего мобильные игры заработали $79,5 миллиарда: $47,6 на iOS и $31,9 на Android. Больше всего денег своим создателям принесла PUBG Mobile, на втором месте оказалась Arena of Valor, на третьем — Pokemon GO. А вот по загрузкам наиболее популярными оказались: Among Us, Garena Free Fire и Subway Suffers.

Резюмируя данные отчётов аналитической компании Sensor Tower, важно помнить, что в прошедшем году очень сильное влияние на рынок оказала пандемия: люди стали больше тратить денег на игры и прочиq цифровой контент.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

android ios sensor tower
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Возможно, Far Cry 6 выйдет уже в конце апреля
3
В 2020 году пользователи iOS и Android потратили более $111 миллиардов на покупки в приложениях и играх
2
14 минут свежего игрового процесса хоррора The Medium
+
Microsoft рассказала, какие игры появятся в Xbox Game Pass в первой половине января
+
Авторы провалившегося ремейка «Мора» показали трейлер одной из своих спасительных игр
1
Космический боевик Everspace 2 выйдет в раннем доступе уже через две недели
+
Metacritic назвал лучшие игры минувшего года
4

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 97
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 21
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ускоряем Windows 10 отключением служб и компонентов за 10 минут с помощью утилиты Dism++
55
12 способов увеличить fps в играх без усилий, или простые правила ускорения ПК за разумные деньги
35
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
20
Ретроверсус — Core 2 Quad (Xeon) vs. Athlon/Phenom II X4
31
Battlefield 1: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B550-Plus
11
Новогодняя распродажа 2021 – пожизненная лицензия на Windows 10 за 14 долларов
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх F1 2018 и F1 2019
5

Сейчас обсуждают

Arimand
19:40
Ультимативным - нет. А кому нужна "ультимативность"? Если посмотреть еще на двухгодичной давности обзоры на ryzen 1600/2600, или на годичной давности по 1600af, то все говорили, что 6 ядер, 12 потоков...
AMD обошла Intel на рынке настольных процессоров впервые за 15 лет
Nacvark
19:37
Когда я перепроверяю написанное, часто вношу изменения, что сказывается потом на склонениях. Вечная моя проблема.
Разработчик Cyberpunk 2077 раскрыл причину неудач при разработке игры
i_ran_past
19:36
Покажи конфиг своего компа полностью...
AMD обошла Intel на рынке настольных процессоров впервые за 15 лет
Arimand
19:35
Ну, тратьте деньги, кто вам не дает то? Речь то о статистике стима шла.
AMD обошла Intel на рынке настольных процессоров впервые за 15 лет
Nacvark
19:35
Не актёрская игра, а сама задумка героя. Т.е. не Киану решает какая у него роль, как ему её отыгрывать, ему дают указания.
Разработчик Cyberpunk 2077 раскрыл причину неудач при разработке игры
Arimand
19:34
Сижу на АМД, год назад купленным именно потому, что он стоил значительно дешевле интела при схожей производительности. Странно делать "преимущество" из дороговизны продукта. По этой логике последние ...
AMD обошла Intel на рынке настольных процессоров впервые за 15 лет
Batareykin
19:33
сходи на сайт Зацените мои голые фоточки, разомни руки
12 способов увеличить fps в играх без усилий, или простые правила ускорения ПК за разумные деньги
laon
19:32
В оригинале сказано так The Core i7-11700K is 14% faster than it’s predecessor 10700K in single thread rating and 33% faster in cross-platform rating.
Intel Core i7-11700K приблизился к Ryzen 7 5800X в тесте Passmark
i_ran_past
19:30
Я испытывают морально-нравственные страдания от падения фпс ниже 100, и что дальше?
AMD обошла Intel на рынке настольных процессоров впервые за 15 лет
UpeR
19:28
Ну, как бы за 30 уже почти, а за 28 не грех уже взять 5600х
Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X появились в российской рознице – скидки доходят до 6 тысяч
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем