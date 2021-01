Участники «геройского» сообщества знают, что в ноябре при трагических обстоятельствах ушёл из жизни Docent Picolan — автор, композитор и идейный вдохновитель модификации Horn of the Abyss для Heroes of Might and Magic III. К несчастью, Docent не успел завершить работу над новым городом «Фабрика», в том числе не было завершено и его музыкальное сопровождение. Команда разработчиков HotA в связи с этим решила обратиться к композитору «Третьих» Полу Энтони Ромеро, с которым Docent поддерживал контакт и даже советовался при создании саундтрека к модификации.

Пол Ромеро не раздумывая согласился завершить работу Docent’а и написать музыку для «Фабрики». С соответствующим видео можно ознакомиться чуть ниже.

По замыслу, «Фабрика» станет городом, который в своём технологическом развитии ушёл далеко вперёд по сравнению с другими фракциями игры. Здесь будут и стрелки с ружьями, и мощные роботы на паровой тяге, и прирученные могучие животные. Концептуально «Фабрика» должна стать своеобразной заменой для «Кузницы» — города киборгов и механизмов, который планировали добавить в одном из официальных дополнений к «Героям 3», но впоследствии отказались от этой идеи под давлением сообщества. Которое, увы, к тому времени абсолютно не было знакомо с «лором» серии Might and Magic.

Напомним, что модификация Horn of the Abyss добавляет в Heroes III множество новых объектов, решает сложившиеся проблемы с балансом в оригинальной игре и дополнениях к ней, а также полностью способствует сетевой игре. Распространяется мод совершенно бесплатно.