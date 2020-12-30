Похоже, World of Warcraft Classic в мае получит дополнение The Burning Crusade
World of Warcraft Classic подогрела интерес ветеранов проекта, из-за чего в 2019 году количество активных подписок подскочило более чем в три раза. Разумно будет продолжить снабжать «классику» контентом, тем более что он уже давным-давно создан. Как сообщил блогер под актуальным в наши дни псевдонимом Staysafe TV, достоверные источники, знакомые с планами Blizzard, поведали ему о том, что компания планирует выпустить для World of Warcraft Classic дополнение The Burning Crusade.
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По предварительным данным, Blizzard официально расскажет о планах по повторному выпуску The Burning Crusade в рамках онлайн-версии BlizzCon, которая пройдёт с 19 по 20 февраля, а релиз аддона состоится 4 мая.
Несмотря на то, что Staysafe TV утверждает о достоверности полученной информации, к ней всё равно следует относиться со здоровым скептицизмом. Единственное, что косвенно подтверждает планы Blizzard — это опрос о заинтересованности сообщества WoW Classic в выпуске The Burning Crusade. Напомним, что The Burning Crusade изначально вышел в январе 2007 года и стал первым аддоном-расширением для World of Warcraft.
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