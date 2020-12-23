Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Сражение с жуткими монстрами в трейлере Sons of the Forest — сиквела «выживача» The Forest

Мрак и ужас. Но конец, вроде, счастливый.
1
Дешевый Ryzen Vermeer 5600X в Регарде
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде

Спустя более чем год разработчики из Endnight Games решили напомнить о существовании Sons of the Forest — проекта, представляющего собой продолжение очень тепло принятого публикой «выживача» The Forest. Сегодня нам показали свежий трейлер игры, в котором можно заметить систему строительства укреплений и сражений с ужасными мутантами, населяющими местный лес.

реклама

анонсы и реклама
ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru
RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде
RX 6800XT - дороже 100 000р, смотри
RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке
9 т.р. скидка на третью RTX 3070
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

К сожалению, пока неизвестно, когда сиквел появится в продаже, но все желающие могут ознакомиться с оригиналом, который появился на свет в 2014 году в виде ранней версии и весной 2018-го — в виде финальной версии.

реклама

Игра повествует о чудесном спасении после крушения самолёта в диких неизведанных лесах, в которых, как оказалось, полно монстров и каннибалов. Идея и её реализация оказались настолько интересными и качественными, что The Forest довольствуется 96-процентным актуальным пользовательским рейтингом в Steam.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

the forest endnight games sons of the forest
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Сражение с жуткими монстрами в трейлере Sons of the Forest — сиквела «выживача» The Forest
1
«Мясной» платформер Super Meat Boy Forever вышел в EGS и на Switch
+
Авторы War Thunder анонсировали постапокалиптический MMO-проект Age of Water
3
Ведущий разработчик Silent Hill и Siren занят созданием нового большого хоррора
1
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 7-й: Tropico 5
40
Психологический хоррор Lust from Beyond обзавёлся датой релиза
+

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 44
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 33
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
19 декабря 2020 45
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 43
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Отказался от Cyberpunk 2077 и вернул деньги – печальный опыт владельца GeForce RTX 2070 Super
337
Лучшие дистрибутивы Linux для игр в 2020 году
40
Наиболее интересные умные часы 2020 года: Amazfit Bip S, Amazfit GTR 2, Huawei Watch GT2 и другие
5
Ретробенчмаркинг — GeForce GTX 280 (GT200)
24
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
26
Обзор 4K телевизора KIVI 55U710KB - к консолям нового поколения готов
48
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
8
Игровая индустрия: итоги 2020 года — специальные номинации
13
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 TeamGroup T-Force Gaming Xtreem ARGB (TF10D48G3600HC18JBK) объемом 16 Гбайт
12
Собираем новый игровой ПК к Новому Году за 30000 рублей
8

Сейчас обсуждают

Slow Mo
23:50
я тебе пачку выложу)
Энтузиаст сообщил о стоимости Intel Core i9-11900K ES, i9-11900 ES и i7-11700 ES
Лучезарная Куртка
23:48
Форест понравилась., немного коротковата сюжеткка, правда
Сражение с жуткими монстрами в трейлере Sons of the Forest — сиквела «выживача» The Forest
Зю
23:46
Чтобы владельцы 3090 не рыдали от ущербности своих карт за 2 штуки баксов.
В Cyberpunk 2077 нашли скрытый режим графики Cinematic RTX для топовых GPU - инструкция по активации
dmitry07
23:44
А текстуры достойного разрешения в этом "кинематографичном" режиме есть?
В Cyberpunk 2077 нашли скрытый режим графики Cinematic RTX для топовых GPU - инструкция по активации
Мегавольт
23:43
Тетка все равно коньки откинула. отель добавил рванных текстур. противники тупые.
Cyberpunk 2077 вылетела из десятки самых просматриваемых игр на Twitch
Дедувка Морощщщ
23:43
Вот почему твои бабки\пробабки так же не подумали в 30-е годы, в 40-е годы. Нaxуя плодиться, ведь война, голод, репрессии. Как было бы хорошо! Но старая манда не подумала. Тогда б твоя бы е6ливая мама...
С 2021 информация о поступлениях на электронные кошельки будет передаваться в ФНС
Citizen Number-X
23:40
Энтузиаст сообщил о стоимости Intel Core i9-11900K ES, i9-11900 ES и i7-11700 ES
REY_B_
23:38
Заготовка для некстгена? Не только лучи затрагивает, но и вообще детализация выше. Хотя выпуклые бетонные стены, не сказал бы что реалистичней. Рабочая ссылка Https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077/m...
В Cyberpunk 2077 нашли скрытый режим графики Cinematic RTX для топовых GPU - инструкция по активации
Vaishlya
23:35
Может ты расскажешь, что такое ватты, ты же не дуб дубом :D :D :D
16 материнских плат ASRock на чипсетах X370/B350/320 получили поддержку Ryzen 5000 – список и ссылки
cide
23:35
чот ты глуповат, фиалетавй членочелавек. ну или как для членочелавек умноват
Игры все чаще требуют новую версию Windows 10 или почему Windows 10 LTSC не годится для игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем