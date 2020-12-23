Сражение с жуткими монстрами в трейлере Sons of the Forest — сиквела «выживача» The Forest
Спустя более чем год разработчики из Endnight Games решили напомнить о существовании Sons of the Forest — проекта, представляющего собой продолжение очень тепло принятого публикой «выживача» The Forest. Сегодня нам показали свежий трейлер игры, в котором можно заметить систему строительства укреплений и сражений с ужасными мутантами, населяющими местный лес.
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К сожалению, пока неизвестно, когда сиквел появится в продаже, но все желающие могут ознакомиться с оригиналом, который появился на свет в 2014 году в виде ранней версии и весной 2018-го — в виде финальной версии.
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Игра повествует о чудесном спасении после крушения самолёта в диких неизведанных лесах, в которых, как оказалось, полно монстров и каннибалов. Идея и её реализация оказались настолько интересными и качественными, что The Forest довольствуется 96-процентным актуальным пользовательским рейтингом в Steam.
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