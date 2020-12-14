VR-шутер Medal of Honor Above and Beyond получает смешанные оценки в Steam
На днях состоялся релиз перспективного VR-шутера Medal of Honor Above and Beyond, после чего выяснилось, что вся практически «перспективность» кроется в необоснованно высоких системных требованиях и громком имени. По состоянию на момент публикации данной заметки, Medal of Honor Above and Beyond встречает нас смешанными (ближе к отрицательным) пользовательскими отзывами в Steam.
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По мнению игроков, Medal of Honor Above and Beyond выглядит неуверенно на фоне по-настоящему достойных VR-проектов вроде Half-Life Alyx, а сама игра больше похожа на попытку заскочить в поезд тренда и воспользоваться известным именем франшизы.
Также отмечается слабая реализация именно VR-составляющей, что серьёзно портит погружение в игровой процесс. Так, например, игроки жалуются на низкую интерактивность и множество незадействованных функций VR-манипуляторов. Не прибавляют очков проекту и различные технические ошибки, которые разработчики хоть и пообещали исправить, но осадок уже остался.
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