Да, BioWare, как и обещала, привезла новую Dragon Age на The Game Awards 2020 и даже показала новый трейлер, в котором удаётся уловить частички сюжетного повествования. К сожалению, этим канадцы ограничились: ни подробностей, ни даже приблизительного «окна» релиза. Даже в названии видеоролика новинка называется просто The Next Dragon Age.

Возможно, мы имеем дело с перезапуском франшизы, но, скорее всего, всё прозаичнее, и релиз продолжения культовой серии — вопрос не ближайшего будущего. Впрочем, учитывая недавние тревожные перемены в руководстве BioWare, к этому можно отнестись с пониманием.