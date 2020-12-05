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СМИ советуют не ждать от студии The Initiative масштабных проектов вроде The Last of Us

Будет, скорее, что-то вроде творений от Remedy.
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Когда Microsoft объявила об организации новой студии-разработчика The Initiative, из описания её будущей деятельности, а также из LinkedIn-профилей её именитых сотрудников игроки сделали вывод о том, что с помощью новой студии игровое подразделение Microsoft намеревается конкурировать с мастодонтами игровой промышленности вроде Naughty Dog или Sony Santa Monica.

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Однако сегодня журналист издания Windows Central Джез Корден намекнул на то, что, возможно, свои ожидания от проектов The Initiative лучше умерить. По словам Кордена, то, что он слышал о деятельности The Initiative, позволяет сделать вывод о том, что данная студия станет для Microsoft своего рода эффективной площадкой для создания экспериментальных проектов, но никак не «убийц» God of War или The Last of Us. По своей сути The Initiative напоминает Кордену финскую студию Remedy.

Когда будет представлен первый проект The Initiative, неизвестно; по слухам, им станет перезапуск шутера Perfect Dark. Вероятно, все точки над i будут расставлены в рамках The Game Awards 2020, которая пройдёт в ночь с 10 на 11 декабря.

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microsoft xbox game studios the initiative
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