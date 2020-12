Глава студии Naughty Dog Эван Уэллс сообщил, что отныне руководить компанией он будет не один, а в тандеме с Нилом Дракманном, ранее занимавшим пост вице-президента и принимавшим непосредственное участие в производстве культовых игр студии. В частности, Дракманн был творческим руководителем вышедшей в этом году The Last of Us Part II.

Новыми вице-президентами Naughty Dog стали Эллисон Мори и Кристиан Гирлинг, ранее занимавшие должности операционного директора и директора по направлению программирования соответственно.

Сейчас Дракманн работает над экранизацией сериала по The Last of Us: является его исполнительным продюсером и одним из авторов сценария совместно с автором «Чернобыля» Крейгом Мэйзином.