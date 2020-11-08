Bloodstained Ritual of the Night выйдет на Android и iOS уже в следующем месяце
О том, что метроидвания Bloodstained Ritual of the Night в скором времени заглянет на мобильные устройства, нам известно ещё с октября. Однако «скоро» — это понятие довольно растяжимое, особенно в среде разработки игр, поэтому уточнения здесь необходимы как воздух. И вот, первое уточнение мы уже получили: Bloodstained Ritual of the Night выйдет на устройствах под управлением Android и iOS в декабре.
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С точки зрения контентного наполнения мобильная версия Bloodstained Ritual of the Night будет полностью идентична своим «старшим» сёстрам; изменения внесены лишь в пользовательский интерфейс и управление, которое будет адаптировано под мобильные реалии.
Отметим, что Bloodstained Ritual of the Night вышла в свет летом прошлого года и получила очень высокие пользовательские оценки.
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