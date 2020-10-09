The Outer Worlds доберётся до Steam уже через две недели
Obsidian Entertainment совместно с издательством Private Division объявили о том, что ролевая игра The Outer Worlds, PC-версия которой была временным эксклюзивом Epic Games Store, уже через две недели доберётся до Steam. Приобрести игру в магазине дядюшки Гейба можно будет с 23 октября.
реклама
Напомним, что The Outer Worlds поступила в продажу в октябре прошлого года, а в минувшем месяце получила крупное сюжетное дополнение Peril on Gorgon. В следующем году игра пополнится вторым сюжетным аддоном под названием Murder on Eridanos, однако никакими подробностями о его сюжете и действующих лицах мы пока не располагаем.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила