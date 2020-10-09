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The Outer Worlds доберётся до Steam уже через две недели

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Obsidian Entertainment совместно с издательством Private Division объявили о том, что ролевая игра The Outer Worlds, PC-версия которой была временным эксклюзивом Epic Games Store, уже через две недели доберётся до Steam. Приобрести игру в магазине дядюшки Гейба можно будет с 23 октября.

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Напомним, что The Outer Worlds поступила в продажу в октябре прошлого года, а в минувшем месяце получила крупное сюжетное дополнение Peril on Gorgon. В следующем году игра пополнится вторым сюжетным аддоном под названием Murder on Eridanos, однако никакими подробностями о его сюжете и действующих лицах мы пока не располагаем.

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