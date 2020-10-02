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Похоже, ремастер Need for Speed Hot Pursuit (2010) представят уже 5 октября

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Слухи о существовании обновлённой версии Need for Speed Hot Pursuit (2010) появляются на просторах Сети уже достаточно давно, а в середине минувшего месяца игре и вовсе был присвоен возрастной рейтинг в Южной Корее. И вот, похоже, официальный анонс состоится уже через несколько дней: в официальном Twitter-аккаунте серии Need for Speed появилось изображение удирающего от полицейской погони спорткара с числом «510» на номерном знаке.

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Фанаты франшизы сразу же предположили, что речь идёт именно о Need for Speed Hot Pursuit, а незамысловатый ребус на номерном знаке — это пятое число десятого месяца, то есть, октября.

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Скорее всего, в грядущий понедельник проект будет официально анонсирован, а вот релиза придётся немного подождать: в ноябре и Need for Speed Hot Pursuit (2010) исполнится ровно десять лет, и консоли нового поколения уже поступят в продажу.

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