Football Manager 2020 бьёт рекорды «онлайна» благодаря раздаче в Epic Games Store
В минувший четверг в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Watch Dogs 2, Stick it to the Man и Football Manager 2020. Прекрасно известно, что подобные раздачи положительным образом влияют на «онлайн» участвующих в акции игр, повышая тем самым упоминаемость проектов и вероятность оформления в них внутриигровых покупок.
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Сегодня руководитель студии Sports Interactive и геймдиректор Football Manager Майлз Джейкобсон решил наглядно продемонстрировать, насколько выгодно участвовать в раздачах Epic Games Store. По словам Джейкобсона, всего за три дня раздачи в Football Manager 2020 было привлечено более миллиона новых игроков, а «онлайн» подрос до 250 тысяч игроков одновременно.
Джейкобсон искренне благодарен Epic Games за такую возможность, ведь EGS-пользователи проявили многократно большую заинтересованность в Football Manager 2020, чем Steam-игроки во время двухнедельного бесплатного доступа.
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Стоит напомнить, что бесплатная раздача Football Manager 2020 (и Watch Dogs 2 со Stick It To The Man) продлится до 24 сентября, 18:00 по московскому времени. Так что время забрать подарки ещё есть.
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