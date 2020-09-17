В Epic Games Store бесплатно раздают Watch Dogs 2, Football Manager 2020 и Stick It To The Man
Epic Games сегодня устроила приятный сюрприз и начала в своём магазине раздачу не только инди-проекта на большого любителя Stick It To The Man, о чём было известно ещё с прошлой недели, но ещё и двух крупных игр: Watch Dogs 2 и Football Manager 2020.
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Ранее в Epic Games Store уже раздавалась первая часть Watch Dogs, так что сегодня у любителей «халявы» появилась возможность ещё лучше освоиться во франшизе перед надвигающимся релизом Watch Dogs Legion.
Все три проекта будут раздаваться бесплатно вплоть до следующего четверга, 24 сентября, 18:00 по московскому времени. В указанный день и час подарок сменится на симулятор управляющего парком развлечений RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition.
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