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Авторы Remnant: From the Ashes анонсировали новую игру

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Разработчики из Gunfire Games, которые до настоящего момента были известны нам как авторы Remnant: From the Ashes, анонсировали свою новую игру. Она получила название Chronos: Before the Ashes. Этот проект с традиционно сложным для студии названием является собой ролевым боевиком в лучших традициях жанра.

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Кстати, о названиях. Как вы уже успели, наверное, заметить, но у двух последних игр Gunfire Games названия похожи. Поэтому словосочетание Before the Ashes свидетельствует о том, что действие игры будет происходить в той же вселенной. А само слово «Before» — намёк на приквел.

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По другим сведениям, Chronos: Before the Ashes является переизданием оригинального проекта Chronos, выпущенного для гарнитуры Oculus Rift в далёком уже 2016 году. Только в этот раз дело обойдётся без VR. Других подробностей о свежеанонсированной новинке пока нет. Зато мы точно знаем, что она выйдет на PC и консолях уже 1 декабря. Порт для Google Stadia тоже запланирован.

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gunfire games chronos before the ashes
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