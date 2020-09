Разработчики из Gunfire Games, которые до настоящего момента были известны нам как авторы Remnant: From the Ashes, анонсировали свою новую игру. Она получила название Chronos: Before the Ashes. Этот проект с традиционно сложным для студии названием является собой ролевым боевиком в лучших традициях жанра.

реклама

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Кстати, о названиях. Как вы уже успели, наверное, заметить, но у двух последних игр Gunfire Games названия похожи. Поэтому словосочетание Before the Ashes свидетельствует о том, что действие игры будет происходить в той же вселенной. А само слово «Before» — намёк на приквел.

реклама

По другим сведениям, Chronos: Before the Ashes является переизданием оригинального проекта Chronos, выпущенного для гарнитуры Oculus Rift в далёком уже 2016 году. Только в этот раз дело обойдётся без VR. Других подробностей о свежеанонсированной новинке пока нет. Зато мы точно знаем, что она выйдет на PC и консолях уже 1 декабря. Порт для Google Stadia тоже запланирован.