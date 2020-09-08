Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Для Cyberpunk 2077 записано около 100 тысяч реплик

+
РУХНУЛА цена ASUS RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
RTX 2060 - цена упала после анонса 3xxx
Новейший i9 <b>10900KA</b> - смотри что за зверь
Рухнула цена 2080 Super перед приходом 3ххх

У нас тут на очереди новые сведения о горячо ожидаемой игре Cyberpunk 2077. Без помощи инсайдеров дело не обошлось. Известный в игровой индустрии аналитик и инсайдер Дэниел Ахмад обнародовал интересные сведения касательно китайской локализации проекта.

реклама

анонсы и реклама
Рухнула цена i9 10900
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
2060 Super по лучшей цене в XPERT.RU
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
1660 Super - цена рухнула
Новейшая RTX 4000 - 76тр
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии

Так, стало известно, что в Cyberpunk 2077 будет около 100 тысяч реплик. Если что, это почти на 20% больше, чем было в третьем «Ведьмаке» вместе с двумя крупными DLC. Китайские локализаторы не поскупились на оплату работы актёров озвучки — всего было приглашено около 150 человек. На перевод игры пришлось потратить более 10 тысяч часов работы, работу проводили аж четыре студии. Указанная выше информация позволяет оценить масштаб проделанной разработчиками работы. Информация по английской версии игры и, что важнее, русской пока не обнародована. Но цифры будут сопоставимы, вне всяких сомнений.

Релиз Cyberpunk 2077 намечен на 19 ноября. Проект заявлен для PC, Xbox One и PlayStation 4. В будущем году он также получит большое обновление для консолей нового поколения.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

cd projekt red cyberpunk 2077
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Для Cyberpunk 2077 записано около 100 тысяч реплик
+
Авторы Kingpin Reloaded сравнили кадры из ремастера с оригинальной игрой
1
Многострадальная Lords of the Fallen 2 всё же увидит свет: игру передали новой студии
1
В Ubisoft Store началась крупная распродажа со скидками до 80 %
2
GPU-Z обеспечила поддержку NVIDIA Ampere только сейчас
4
Состоялся релиз Necromunda: Underhive Wars — пошаговой ролевой тактики про войну банд в городе-улье
7

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 32
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 39
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 24
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 36
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП 5 дешёвых мужских инструментов для ремонта и быта с AliExpress, о которых Вы могли не знать
9
Оптимизация игр для консолей это миф – мой негативный опыт владения PlayStation 4
185
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
24
Тестируем игры в виртуальной машине VMware Workstation 15 Pro - наконец-то в «виртуалке» можно поиграть
29
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
34
Тестирование Intel Core i9-9900K и i5-9600KF в Escape from Tarkov, Insurgency:Sandstorm, RDR2 и других играх
49
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-i Gaming
9

Сейчас обсуждают

Listoman
16:38
Всё, что говорит амуде на оф.слайдах принято делить минимум на 2, вот и получаем те самые реальные 15-25%)
AMD BigNavi выступит в бой с повышенными частотами и новыми технологиями — информация от RedGamingTech
Haustmyrkr
16:37
Я бутылку с певасом 10 раз жму, потом меняю, ещё подход 10 раз. Так около 5-6 повторений.
Тестирование Intel Core i9-9900K и i5-9600KF в Escape from Tarkov, Insurgency:Sandstorm, RDR2 и других играх
v3r3r
16:37
Спасибо за коммент.
Китайские майнеры массово скупают видеокарты GeForce RTX 3080 до официальной продажи – доступность игровых моделей под угрозой – в 4 раза выше прибыль по сравнению с GeForce RTX 2080
DarkShaman
16:36
Дело не в прибавочной стоимости, а в откровенной наглости маркетологов EKWB. Bykski и Barrow продают практически то же самое только без безумных накруток за имя.
EK Water Blocks позаботится и о покупателях видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 серии Founders Edition
OLD Hunter
16:36
Разница после релиза(можете сюда лицо хуанга прифотошопить) https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2017/04/maxresdefault-3.jpg
NVIDIA GeForce RTX 3080 оказалась на четверть быстрее GeForce RTX 2080 Ti в тесте Geekbench 4
kosyaksan
16:35
если зайдет следующим соберем конфиг из 2 видюх, для требовательных игр;)
2700x стриминг или nvenc
Haustmyrkr
16:35
Знатный визг от тебя идёт, можно ещё покормить. Скоморох из тебя прямо таки первоклассный.
Тестирование Intel Core i9-9900K и i5-9600KF в Escape from Tarkov, Insurgency:Sandstorm, RDR2 и других играх
admin55
16:35
я твой интель трубу шаталь. да!
Тестирование Intel Core i9-9900K и i5-9600KF в Escape from Tarkov, Insurgency:Sandstorm, RDR2 и других играх
VRoman
16:33
Опускальщикам на четвереньки такая задача не по силам.
Дебют NVIDIA GeForce RTX 3060 состоится не позже ноября, а GeForce RTX 3060 Ti/SUPER может получить 4864 ядра CUDA — инсайдерская информация
Slow Mo
16:33
Хуанг красавчик
Китайские майнеры массово скупают видеокарты GeForce RTX 3080 до официальной продажи – доступность игровых моделей под угрозой – в 4 раза выше прибыль по сравнению с GeForce RTX 2080
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем