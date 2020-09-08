Для Cyberpunk 2077 записано около 100 тысяч реплик
У нас тут на очереди новые сведения о горячо ожидаемой игре Cyberpunk 2077. Без помощи инсайдеров дело не обошлось. Известный в игровой индустрии аналитик и инсайдер Дэниел Ахмад обнародовал интересные сведения касательно китайской локализации проекта.
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Так, стало известно, что в Cyberpunk 2077 будет около 100 тысяч реплик. Если что, это почти на 20% больше, чем было в третьем «Ведьмаке» вместе с двумя крупными DLC. Китайские локализаторы не поскупились на оплату работы актёров озвучки — всего было приглашено около 150 человек. На перевод игры пришлось потратить более 10 тысяч часов работы, работу проводили аж четыре студии. Указанная выше информация позволяет оценить масштаб проделанной разработчиками работы. Информация по английской версии игры и, что важнее, русской пока не обнародована. Но цифры будут сопоставимы, вне всяких сомнений.
Релиз Cyberpunk 2077 намечен на 19 ноября. Проект заявлен для PC, Xbox One и PlayStation 4. В будущем году он также получит большое обновление для консолей нового поколения.
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