Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ubisoft назвала AAAA-играми Skull & Bones и Beyond Good & Evil 2

+
РУХНУЛА цена ASUS RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
RTX 2060 - цена упала после анонса 3xxx
Новейший i9 <b>10900KA</b> - смотри что за зверь
Рухнула цена 2080 Super перед приходом 3ххх

В настоящее время в игровой индустрии обозначение AAA применяется к высокобюджетным нацеленным на широкий круг игроков проектам, проще говоря, к блокбастерам. Но поскольку запросы геймерского сообщества постоянно растут, а технологии становятся всё сложнее, то вместе с ними пропорционально (по меркам издателей, естественно) увеличиваются и бюджеты разработки. Похоже, скоро для обозначения особо дорогих в создании игр будет применяться «индекс» AAAA.

реклама

анонсы и реклама
Рухнула цена i9 10900
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
2060 Super по лучшей цене в XPERT.RU
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
1660 Super - цена рухнула
Новейшая RTX 4000 - 76тр
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии

По крайней мере, на такое обозначение нарвался энтузиаст Timur222, решивший от избытка свободного времени «погулять» по страничкам сотрудников Ubisoft в деловой социальной сети LinkedIn. Списать всё на залипание клавиши «A» не получится: соответствующие записи были обнаружены сразу у нескольких сотрудников Ubisoft, причём как в родном французском, так и в немецком и даже в сингапурском подразделениях компании.

К сожалению, пока можно лишь гадать, в чём конкретно заключаются различия между AAA и AAAA, и как это в конечном счёте отразится на наших с вами кошельках, ведь некоторые ушлые издатели уже намереваются поднимать цены даже на «трёхбуквенные» проекты.

реклама

Что касается Skull & Bones и Beyond Good & Evil 2, то разработку первой, судя по слухам, неоднократно перезапускали и в итоге превратили во вдохновлённую Fortnite игру-сервис. Вторая же в последний раз радовала новостями почти два года назад.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Ubisoft назвала AAAA-играми Skull & Bones и Beyond Good & Evil 2
+
3D Realms анонсировала Graven — ретро-шутер, вдохновлённый серией Hexen
6
Авторы Blade Runner Enhanced Edition сравнили кадры ремастера с оригиналом
4
В следующем году выйдет ремастер шутера Rise of the Triad Dark War
2
Свежее обновление PC-версии Horizon Zero Dawn улучшает производительность игры и решает проблемы с «вылетами»
20
Жестокость и нецензурная брань: Call of Duty Black Ops Cold War присвоили «зрелый» возрастной рейтинг
4

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 32
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 39
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 24
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 36
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Оптимизация игр для консолей это миф – мой негативный опыт владения PlayStation 4
178
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
ТОП 5 дешёвых мужских инструментов для ремонта и быта с AliExpress, о которых Вы могли не знать
6
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
24
Топ-5 самых популярных смартфонов, ноутбуков и наушников с начала 2020 года по версии Яндекса
9
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
27
Тестируем игры в виртуальной машине VMware Workstation 15 Pro - наконец-то в «виртуалке» можно поиграть
3

Сейчас обсуждают

omoikane
02:11
Почему бы и нет? Ах да, забыл, тебе религия не позволяет покупать отбраковки от других компаний, кроме интел :D
Процессоры AMD Ryzen 4000 "Vermeer" могут получить до 10 ядер, новый Boost режим и дизайн Infinity Fabric
Sulphide
02:07
Есть подозрение, что зеленые могут ещё разик опрокинуть своих покупателей, выпустив опять линейку "супер" или что-то около того, с чуть доработанным техпроцессом, слегка возросшими частотами, большим ...
AMD BigNavi выступит в бой с повышенными частотами и новыми технологиями — информация от RedGamingTech
Sulphide
02:03
65000 примеров того как не надо делать "скины" или музей "нечего делать и как убить время"
Музей скинов для проигрывателя Winamp собрал 65000 скинов
omoikane
02:02
можно подумать для игр они не подходят :D
Процессоры AMD Ryzen 4000 "Vermeer" могут получить до 10 ядер, новый Boost режим и дизайн Infinity Fabric
for2ne
02:01
Cкажи это rx 584 и 1063. Без памяти гораздо быстрее скатываются в помойку.
AMD BigNavi выступит в бой с повышенными частотами и новыми технологиями — информация от RedGamingTech
Kutuz
02:01
тоже верно))
Были представлены новые видеокарты ASUS на базе чипов RTX 3000-й серии
Auroson1c
01:59
я б тоже посмотрел на нормальное сравнение разогнанной 3090 с разогнанной 2080ti
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 опередила RTX 2080 Ti на 45,9 % в тестовом пакете Geekbench 5
Inqizitor
01:55
Почему речь идёт только о 3080, а не о 3090? Странное поведение всех авторов
AMD BigNavi выступит в бой с повышенными частотами и новыми технологиями — информация от RedGamingTech
Сергей Боровой
01:52
"Только, только, только, только этого мало." София Ротару
AMD планирует бросить Intel настоящий вызов – несколько процессоров Ryzen 4000 получат 10 ядер с высокими тактовыми частотами для конкуренции с Core i9-10900K
abdulla
01:52
время 4х8 ушло. никакие +20% айпика не помогут когда игры будут клепать под 16 потоков.
AMD планирует бросить Intel настоящий вызов – несколько процессоров Ryzen 4000 получат 10 ядер с высокими тактовыми частотами для конкуренции с Core i9-10900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем