В настоящее время в игровой индустрии обозначение AAA применяется к высокобюджетным нацеленным на широкий круг игроков проектам, проще говоря, к блокбастерам. Но поскольку запросы геймерского сообщества постоянно растут, а технологии становятся всё сложнее, то вместе с ними пропорционально (по меркам издателей, естественно) увеличиваются и бюджеты разработки. Похоже, скоро для обозначения особо дорогих в создании игр будет применяться «индекс» AAAA.

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По крайней мере, на такое обозначение нарвался энтузиаст Timur222, решивший от избытка свободного времени «погулять» по страничкам сотрудников Ubisoft в деловой социальной сети LinkedIn. Списать всё на залипание клавиши «A» не получится: соответствующие записи были обнаружены сразу у нескольких сотрудников Ubisoft, причём как в родном французском, так и в немецком и даже в сингапурском подразделениях компании.

К сожалению, пока можно лишь гадать, в чём конкретно заключаются различия между AAA и AAAA, и как это в конечном счёте отразится на наших с вами кошельках, ведь некоторые ушлые издатели уже намереваются поднимать цены даже на «трёхбуквенные» проекты.

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Что касается Skull & Bones и Beyond Good & Evil 2, то разработку первой, судя по слухам, неоднократно перезапускали и в итоге превратили во вдохновлённую Fortnite игру-сервис. Вторая же в последний раз радовала новостями почти два года назад.