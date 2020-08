Хорошие новости для ценителей классики с одной стороны и для любителей «халявы» — с другой: в сервисе GOG стартовала бесплатная раздача Serious Sam The First Encounter, с которой и началась история сражающегося с монстрами вооружённого до зубов крутого парня по имени Сэм.

Акция продлится ещё 47 часов, так что время есть. Важно отметить, что получить подарочную копию Serious Sam The First Encounter можно только с главной страницы GOG; непосредственно собственная страница игры в сервисе же будет просто переводить вас на главную.

Вместе с тем в GOG началась и новая распродажа, в рамках которой принимают участие более полутора тысяч игр со скидками до 91 %.

Напомним, что 24 сентября этого года франшиза Serious Sam пополнится четвёртой частью, представляющей собой приквел к предыдущим играм серии: нам в роли Крутого Сэма предстоит возглавить армию обороны Земли и сразиться с легионами Ментала.