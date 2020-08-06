Разработчики из Croteam поделились грустной, но абсолютно ожидаемой новостью — релиз многообещающего боевика Serious Sam 4, ранее планировавшийся на август, отложен до 24 сентября. Причинами данного решения авторы, впрочем, с широкой общественностью решили не делиться.

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Стоит напомнить, что несмотря на порядковый номер, сюжетно Serious Sam 4 является приквелом к другим частям культовой серии. Нам в роли Крутого Сэма предстоит возглавить армию обороны Земли и дать отпор легионам Ментала, истребляя орды различных чудовищ.

Официально проект был анонсирован весной 2018 года, но о его разработке было известно ещё с 2013 года.