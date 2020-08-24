В GOG началась распродажа и бесплатная раздача Serious Sam The First Encounter
Хорошие новости для ценителей классики с одной стороны и для любителей «халявы» — с другой: в сервисе GOG стартовала бесплатная раздача Serious Sam The First Encounter, с которой и началась история сражающегося с монстрами вооружённого до зубов крутого парня по имени Сэм.
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Акция продлится ещё 47 часов, так что время есть. Важно отметить, что получить подарочную копию Serious Sam The First Encounter можно только с главной страницы GOG; непосредственно собственная страница игры в сервисе же будет просто переводить вас на главную.
Вместе с тем в GOG началась и новая распродажа, в рамках которой принимают участие более полутора тысяч игр со скидками до 91 %.
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Напомним, что 24 сентября этого года франшиза Serious Sam пополнится четвёртой частью, представляющей собой приквел к предыдущим играм серии: нам в роли Крутого Сэма предстоит возглавить армию обороны Земли и сразиться с легионами Ментала.
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