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Финальное дополнение к кооперативному экшену Remnant From the Ashes уже доступно для прохождения

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В день годовщины со дня релиза кооперативный экшен Remnant From the Ashes обзавёлся финальным сюжетным дополнением под названием Subject 2923 («Подопытный 2923»). Аддон входит в состав полного издания Remnant From the Ashes или же может быть приобретён отдельно за 309 рублей.

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В процессе прохождения дополнения Subject 2923 мы подробнее узнаем о происхождении «Спящих» и их связи с Корнем, а также посетим Исходный блок и многие другие новые локации в различных уголках игрового мира. Также дополнение внедряет новые виды оружия, модификаций, брони, аксессуаров и прочего.

Кстати, до третьего сентября на Remnant From the Ashes в Steam распространяется скидка: базовую версию игры можно приобрести с 40-процентной скидкой (778 рублей), а полное издание — с 34-процентной (1 256 рублей).

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gunfire games remnant from the ashes perfect world
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