Опубликован официальный постер Call of Duty Black Ops Cold War
Вчера вечером Activision совместно с Treyarch официально огласили название новой части серии Call of Duty и подтвердили сеттинг Холодной войны, теперь же настала пора публикации официального постера, на котором можно разглядеть символы двух систем — СССР и социалистического блока с одной стороны и США и капиталистического блока с другой — и олицетворяющих их солдат, «одетых» в соответствующие пропагандистские плакаты.
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Напомним, что ждать полноценной презентации Call of Duty Black Ops Cold War осталось недолго: её проведут 26 августа «внутри» королевской битвы Call of Duty Warzone. Должно быть интересно; по крайней мере, раньше подобным образом новые Call of Duty не презентовали.
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𝚃𝚒𝚖𝚎 𝚒𝚜 𝚝𝚒𝚌𝚔𝚒𝚗𝚐, 𝚝𝚑𝚎 𝚍𝚊𝚗𝚐𝚎𝚛 𝚒𝚜 𝚛𝚎𝚊𝚕.— Call of Duty (@CallofDuty) August 20, 2020
𝚆𝚘𝚛𝚕𝚍𝚠𝚒𝚍𝚎 𝚁𝚎𝚟𝚎𝚊𝚕 𝙰𝚞𝚐𝚞𝚜𝚝 𝟸𝟼. pic.twitter.com/Nflp2vEVBK
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