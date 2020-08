Вчера вечером Activision совместно с Treyarch официально огласили название новой части серии Call of Duty и подтвердили сеттинг Холодной войны, теперь же настала пора публикации официального постера, на котором можно разглядеть символы двух систем — СССР и социалистического блока с одной стороны и США и капиталистического блока с другой — и олицетворяющих их солдат, «одетых» в соответствующие пропагандистские плакаты.

реклама

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке 10900K - смотри цену сидя <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Напомним, что ждать полноценной презентации Call of Duty Black Ops Cold War осталось недолго: её проведут 26 августа «внутри» королевской битвы Call of Duty Warzone. Должно быть интересно; по крайней мере, раньше подобным образом новые Call of Duty не презентовали.