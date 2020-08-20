Первый официальный тизер Call of Duty Black Ops Cold War
То, что новая часть серии Call of Duty будет носить громоздкое название Black Ops Cold War и отправит нас во времена Холодной войны, из многочисленных утечек известно на протяжении уже нескольких месяцев. Но только сегодня Activision совместно с Treyarch и при поддержке Raven Software опубликовали первый официальный видеоролик-тизер проекта, подтвердив и сеттинг игры, и её название.
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Пока что перед нами только подтверждение самой базовой информации; полноценный анонс игры запланирован на 26 августа. Судя по подписи к видеоролику, анонс произойдёт в Call of Duty Warzone в качестве внутриигрового события.
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